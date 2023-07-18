簡訊一覽
●丘鈦科技(01478)發盈警，預期今年上半年股東應佔綜合溢利可能按年倒退60至80%，原因是新冠疫情餘波及全球經濟增長放緩等拖累全球智能手機銷情不佳、行業競爭激烈、攝像頭模組銷量下滑、產能利用率下降，以及人民幣貶值推高原料進口成本，皆令毛利率下降。不過，該企補充，攝像頭組行業競爭已經減退、對光學防震、潛望式、可變光圈大尺寸等高端攝像頭組的需求有望重回正軌。
●騰訊音樂(01698)公布，首席戰略官葉卓東辭任，非與公司有任何糾紛或分歧所致，8月31日生效。他補充道，未來會在海外花更多時間陪伴家人。
●聯泰控股(00311)發盈警，預期今年上半年純利按年倒退84.2至89.5%，因主要客戶對集團產品需求下跌，拖累收入按年倒退約27.6%，以及利率急升令財務費用按年大增逾九成。
●H&H國際(01112)公布，不論是列帳基準抑或撇除匯率變動影響，今年上半年收入俱有雙位數增長，主要歸功成人營養及護理用品分部在內地、澳洲及新西蘭的強勁增長，以及寵物營養及護理用品分部的穩健增長。
●德琪醫藥(06996)的ATG-010（塞利尼索片，商業名稱「希維奧」）的新藥上市申請獲香港衞生署批准，通過與地塞米松聯用，治療復發性及難治性多發性骨髓瘤。
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