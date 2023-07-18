日本老伯靠近千企贈品過活

香港上市公司的股東大會，經常有贈品、茶點提供，甚至有公司曾以自助餐招待出席的小股東。有些人正看準這點，花幾十元買入一股碎股，然後出席股東大會「又食又拎」，這些人通常被稱為「碎股黨」。雖然日本上市公司的「株主優待」通常有持股門檻，但有位日本男子卻依然靠着持有近千間公司的股票，多年來做「職業股東」，每日靠贈品過活。

這位年過七旬的「奇人」名為桐谷廣人，多年前曾經是職業日本將棋棋士。他在35歲開始買股票，可能是平常下棋時習慣了「算到盡」，在意識到上市公司會提供諸多優惠後，便靠着投資的近千隻股票，務求賺到最多贈品。

生活盡量不花分毫 桐谷的生活盡量不花一分一毫，所有東西都是靠股東優待券換來，一日三餐、衣服，甚至連出門也不會坐交通工具，他用的單車與背包也是免費換來。

不過，隨着愈來愈多上市公司取消「株主優待」，像桐谷這樣靠贈品過活的極端例子，相信也難再重現。畢竟現已是互聯網時代，網上物品交易平台相當流行，一些股東收到優惠券後，都會放到網上平台出售套現，所以企業派現金股息，股民直接袋袋平安應該較實際。