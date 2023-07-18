安倍推動 企業治理改善

日本股市自上世紀90年初經濟泡沫爆破以來，長期於低位徘徊，直到早前才見起色。日本上市公司多年來的通病，是在企業治理方面存在諸多「隱疾」，包括交叉持股、董事會權力失衡、不夠重視股東回報等。不過，這些問題在近年大有改善，一切都可追溯至已故首相安倍晉三所推動的改革。

安倍於2012年底二度拜相後，為振興日本經濟而制訂了一系列戰略，即所謂的「安倍經濟學」。其中，2015年出台的《企業管治守則》，規定企業董事會至少有兩名真正的獨立董事。從公司外部聘任的獨立董事，有助於避免管理層濫用職權。

在2014年，於日本兩大交易所掛牌上市的公司只有21.5%符合此條件，而到了2020年，該比例大升至95.3%。

另外，過去日本企業之間許多時透過交叉持股安排，即企業互相持有對方股票，造成「你中有我，我中有你」局面，由此壟斷市場並互相包庇，大大削弱了企業對外的競爭力，令潛在投資者卻步。安倍推出的新法亦有就此對症下藥，要求交叉持股的股東披露持股目的及理由，令市場產生警惕，倒迫企業放棄這種做法。

東芝營運改革加速 公司治理改善，亦能夠在維權股東的活動中體現。如市值長期遭低估的工業巨頭東芝（Toshiba），就因為海外基金股東的壓力，於2018年分拆了記憶體業務。雖然數年前東芝被揭發有董事會成員聯同日本官員，打壓海外的維權投資者，但最終事件以涉事董事離職告終。今年該企獲提私有化，最終全盤出售與否有待落實，但加速進行營運改革的決心，已令外國投資者對於日企管治的改革，產生更大信心，同時對日本資本市場大為改觀。