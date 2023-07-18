四成日企送甜頭冧股東

持有Oriental Land 500股的股東每年可獲發一張東京迪士尼樂園入場券。

被抨不合時宜 過去一年65公司取消 作為全球最具代表性的價值投資者，股神巴菲特近年大舉押注日本股市，令更多國際投資者留意到這個長期低估的市場。在股神的「加持」下，日股今年以來表現強勁，更創下了數十年來新高。不過，日本獨特的文化環境，導致當地上市公司有一些奇怪的傳統，例如許多企業每年都會用「蛇齋餅糉」籠絡小股東。這種被稱為「株主優待」的做法，近年隨着日本資本市場與國際接軌，加上新一代投資者的想法轉變，已被視為不合時宜。據統計，過去一年已有65家上市公司取消該制度。

「株主優待」的「株主」在日語即是股東。顧名思義，「株主優待」是上市企業對股東提供的優待，比如東京迪士尼樂園營運商Oriental Land會向符合特定資格的股東贈送免費門票，全日空、日本航空等亦會提供大額折扣優惠機票等。根據日本經濟智庫大和總研的報告，截至去年9月的財年內，有1,463家上市公司會提供「株主優待」，佔整體上市企業約四成。

東京迪士尼贈入場券 就送禮的豐厚程度而言，香港上市公司的股東紀念品、股東周年大會自助餐之流，與日企比簡直是小巫見大巫。如上文提到的Oriental Land，持500股的股東每年都可獲發一張東京迪士尼樂園入場券，「封頂」上限為持有12,000股。至於航空公司通常會送折扣機票，「常規操作」是對持股一定數量及年期的股東贈送半價折扣，在特別日子也會有更多額外優惠。

此外，諸如吉野家之類的連鎖餐廳送食品券也是基本操作。甚至有日本人專門用「株主優待」提供的招待券，換取日用品、食物、衣服，以及眾多的娛樂，幾乎不花一分一毫就能夠維持生活所需，亦意味許多人會把自己用不着的優惠券放到網上出售。

大和總研指，雖然過去20年「株主優待」的實施比例有所增加，但近年已有愈來愈多聲音主張廢除，理由是「株主優待」偏重於散戶，未能做到股東平權。就個別的企業而言，股東要獲得「株主優待」，也要符合一些條件，比如長期持有公司股票（一般是3年以上），但這也意味着新舊股東的差別待遇。

海外投資者難受惠 考慮到日本股市邁向國際化的步伐，「株主優待」制度就顯得更不合時宜，畢竟外國投資者很難享受到這些通常只在日本國內提供的優惠，倒不如直接增加股息更實際。對於機構投資者而言，「株主優待」就更加雞肋，即使拿到優惠券，到底誰去享用也是一大疑問。

日本金融市場要和國際接軌，就必然要犧牲這些排外文化，對國際投資者更「友好」。例如巴菲特持有的5大日本商社，就統統沒有「株主優待」，反而以高比例派息回饋股東。

當然，「株主優待」也非全無優點。有研究認為，企業可透過派發自家產品予股東，以收宣傳之效。就財務會計角度而言，企業如何把「株主優待」計入成本，其實並無統一準則，但有不少派發自家商品的上市公司，把成品以「宣傳費用」入帳，比例接近兩成。這正正亦反映了企業管理層的心態，更多地把這些小股東當成「一般消費者」或「潛在客戶」來看待。

有助宣傳 提振股價 對於企業而言，除了有助宣傳外，「株主優待」亦是提振股價的手段之一。大和總研續指，企業在取消相關制度後，一般會導致其股價下跌5至6%。不過，假如企業同時宣告加大派息，則可以在一定程度上緩解這種短期股價下行壓力。