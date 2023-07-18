拉加德團結歐元區獲讚

拉加德

歐洲央行現任兼第二位法國籍行長拉加德曾開玩笑說，其丈夫曾求她不要轉工，因為「你每次轉工總會大難臨頭」。然而，據英媒採訪多名歐央行利率制訂者及經濟學家，大部分人稱讚這位巴黎人成功團結來自20國的政策制訂者，避免歐元區再給全球經濟添亂。

毅然放棄落後預測模型 拉加德律師出身，2007年擔任法國財政部長不久，法國就有大型金融機構受到美國次按危機蹂躪，2011年出掌國際貨幣基金組織（IMF）則要着手應對歐債危機，2019年接掌歐央行就有新冠疫情打殘全球經濟，為此大水漫灌，遇着俄羅斯入侵烏克蘭即令通脹抽升，不得不狼狽大手加息。

對於被指經濟學訓練不足，拉加德本人曾反駁美國聯儲局主席鮑威爾和英倫銀行行長貝利一樣沒學過經濟。接近她的歐央行人士強調，這位踏足該行總部所在地法蘭克福就苦練德語的女行長，十分有決心抗擊通脹去堵住批評者的口。據了解，她後悔太長時間遵從歐央行落後形勢的預測模型，誤判歐元區通脹短暫，現在議息專注看撇除食品及能源的核心通脹，以及息口趨升如何壓縮銀行放貸和經濟活動。

歐元的先天問題是多個體質不一的經濟體用一套貨幣政策，以前歐央行官員經常公開批評該行的貨幣政策決議。

為了團結，據報拉加德每次議息前都會事先與德國、法國、意大利、西班牙和荷蘭歐元區5大經濟體的央行摸底，並會親自或派愛爾蘭籍的首席經濟學家拉尼與其餘15國的央行行長接觸。德國央行行長內格爾稱讚她領導不同觀點的人做正確的決定「表現優秀」。

專家憂難維繫共識 不過，高盛首席歐洲經濟學家施特恩仍擔心，「讓大家同意加息容易，但現在波譎雲詭」，隨着歐央行加息周期接近告一段落，維繫共識會愈來愈難，預計拉加德會擺款「必要時會再加息」、承諾不會減息，甚或加快縮減資產負債表。歐央行首任首席經濟學家伊辛認為，不確定性再高也好，比起過度收緊銀根所帶來的風險，防止通脹失控更重要。