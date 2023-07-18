惠譽降法國信貸評級

法國延長退休年齡兩年至64歲的改革觸發全國多地騷亂，並使國際信貸評級機構惠譽早前將法國的主權信貸評級下調一級至第4高的「AA-」，展望「穩定」。

惠譽憂慮政府整頓財政成果有限，其債務對經濟產出的比率持續溫和上升。此外，當局繞過國會表決通過退休金改革，恐助長激進及反建制的勢力。

料今年財赤相當GDP5% 法國財長勒邁爾一直強調要降低公共債務、避免還息支出隨息口上漲。他回應惠譽降級時表示，政府仍堅持推動經濟改革，讓財政赤字水平最遲2027年回落到歐盟的目標，又認為惠譽低估當局過去幾個月於失業救濟、退休金及稅務改革的成果。

惠譽料法國今年財赤等於國內生產總值（GDP）5%，主要是經濟增長減弱及通脹推高開支，之後有望隨着家庭能源成本補貼退場而回落，預期法國通脹今、明年分別回落至5.5%及2.9%。

法國6月初避過被另一評級機構標普下調主權評級。勒邁爾稱，這鼓勵政府整頓財政，即使傾向以親商改革開源，而非大舉削減財政開支，也承諾會從能源補貼及物業稅務優惠等多方面加緊節流。