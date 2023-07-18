星上月出口跌15.5%勝預期

內地第二季經濟表現不似預期，對全球發展影響甚深。東南亞方面，外向型經濟體新加坡最新的出口數據繼續疲弱，新加坡國際企業發展局（ESG）昨公布，當地6月非石油出口（NODX）跌足9個月，按年降幅擴大至15.5%，但略為好過市場估計的跌15.8%；至於經季節性調整後數據則按月回升5.4%，5月為跌14.6%，遜市場預期的升5.9%。

值得留意的是，期內新加坡的電子及非電子產品出口均告下跌，其中非電子產品出口按年減少15.4%，較5月時跌10.7%進一步擴大，主因石化產品、藥劑和初級化學產品非電子產品出口下降，而它們的出口分別較去年同期減少34%、29.5%和61.8%。

至於6月電子產品出口亦跌15.9%，惟跌幅較5月的27.2%收窄。其中，集成電路、個人電腦和其零部件出口萎縮31.8%、44.2%和44.8%。

按地區劃分，上月星洲對主要市場的非石油國內出口整體下跌，尤其是對馬來西亞、印尼和南韓的出口分別減少30.7%、35.7%和24.2%；惟6月對香港和內地出口上升，按年增加41.9%和3.1%。

南韓首6月汽車出口額新高 另邊廂，在全球推動汽車銷售谷消費之下，南韓上半年汽車出口額達357億美元（約2,784億港元），創新高，並打破了2014年同期的252億美元（約1,965億港元）的紀錄。

南韓產業通商資源部表示，隨着外界對環保意識逐漸提高，全球對新能源車的旺盛需求強勁，帶動汽車出口的整體增長，今年上半年環保車型的出口金額較去年同期飆升70.4%，至124億美元（約967億港元）。產量方面，因晶片供應平穩，當地上半年汽車產量按年升23.5%，至219萬輛。