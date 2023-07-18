中芯高層再現變動 劉訓峰接任董事長
中美大打晶片戰，但中方的戰略企業卻再現陣前易將！中芯國際(00981)昨公布，董事長高永崗因工作調整，連帶執行董事及董事會提名委員會主席職務一併辭任，並不再為公司授權代表，同時委任副董事長劉訓峰接替有關職務，所有人事變動均為昨日起生效。
現年58歲的劉訓峰對上一份工於上海華誼集團任董事長。他此前曾任職上海石化(00338)乙烯廠副總工程師、上海賽科石油化工副總經理等。公職方面，現時擔任上海化學工業區發展副董事長，亦為第十四屆全國政協委員、中國石油和化學工業聯合會副會長、上海市新材料協會會長。
劉氏為西安交通大學管理科學與工程專業博士，並擁有中歐國際工商學院工商管理碩士、華東化工學院（現稱華東理工大學）化學工程系反應工程專業碩士及教授級高級工程師。
台積電高雄廠擬攻兩納米
與此同時，有傳晶片代工龍頭台積電高雄廠升級至更先進的兩納米製程，擬2025年下半年量產，以捕捉人工智能（AI）的機遇，並已通知設備商明年第三季開始把該製程所需的設備送往高雄，換言之新竹、台中和高雄都會有兩納米製程。該公司以周四公布季績為由不作評論。
至於高雄市長僅稱，台積電今年初通知高雄投資改為先進製程，對於水電以及環評差異報告等細節，高雄市政府跟台積電充分溝通，全力配合，惟同時指出，一切都以台積電的說明為主。
儘管近年中資企業受印度政府打壓，惟小米集團(01810)印度負責人Muralikrishnan B.表示，經過多年對電子商務的大力發展後，印度小米未來將會專注於發展實體店，藉此重新提振當地智慧型手機銷量，以追趕競爭對手三星電子的步伐。
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