中芯高層再現變動 劉訓峰接任董事長

台積電高雄廠擬攻兩納米

與此同時，有傳晶片代工龍頭台積電高雄廠升級至更先進的兩納米製程，擬2025年下半年量產，以捕捉人工智能（AI）的機遇，並已通知設備商明年第三季開始把該製程所需的設備送往高雄，換言之新竹、台中和高雄都會有兩納米製程。該公司以周四公布季績為由不作評論。