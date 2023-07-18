專家撐美明年3月減息 道指早段靠穩

美國整體經濟環境仍然穩健，隨着本周正式進入美股業績期，投資者關注最新經濟形勢對企業盈利的影響。作為長期「美股大好友」的經濟學家西格爾（Jeremy Siegel）也認為，美國經濟形勢大好，毋須繼續加息。有聯儲局前官員認為，市場對明年3月減息的押注合理。

曾經捲入炒股醜聞、於任期內最後兩周提前辭職的聯儲局前副主席克拉里達表示，由於當前美國經濟傾向「軟着陸」的情景，加上聯儲局有信心可以遏制通脹，故市場預估明年3月將會減息的預測是「可以理解的」。另邊廂，著名經濟學家西格爾也表示，如果他是聯儲局官員，不會支持進一步加息。因為他認為通脹已經「被擊敗」，加息只是為了進一步打壓薪酬增長，以防通脹死灰復燃，惟他覺得這其實並無必要。

耶倫：不預期美陷入衰退 美國財長耶倫稱，中國經濟放緩會牽連全球，美國不能獨善其身，惟勞工市場仍頗為強勁，不預期會陷入衰退，可望在勞工市場不顯著受損的情況下降低通脹。

市場消化經濟的利好消息後，美股周一早段反覆靠穩，道指曾升18點，報34,527點；標指曾升5點，報4,511點；納指升63點，報14,177點。

新一季美股業績期已開始，雖然市場預計第二季標指成分股的盈利會按年跌約7%，惟加拿大皇家銀行（RBC）財富管理認為，企業盈利表現實際可能遠好過市場預期，估計第二季企業盈利跌幅可能只有3.4%，這還是在受到能源及原材料行業拖累的情況下，若撇除這些板塊，企業盈利甚至會有1.4%的增長。

話雖如此，她對美國股市的看法依然維持「中性」，原因是今年稍後及明年企業盈利增長仍存在不確定性，而且領先的經濟指標仍然顯示經濟有衰退風險。再者，標指的預測市盈率估值仍然偏高，故她認為「謹慎保持美股持倉」是較合適的做法。

索尼同意微軟購動視暴雪 企業消息方面，微軟收購遊戲公司動視暴雪的交易終於見到曙光，作為交易主要反對者之一的日本索尼集團（Sony）終於同意這筆交易。雙方達成了一項協議，在微軟收購完成後，動視旗下遊戲《決勝時刻》仍會登陸在索尼的遊戲主機PlayStation上，協議為期10年。目前這筆世紀交易幾乎掃清了所有障礙，只剩下英國監管部門的點頭。微軟股價周一早段曾跌0.3%；動視暴雪則升3.1%。