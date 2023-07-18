摩通：石油美元逐漸脫鈎

各國用本幣結算趨增 美匯影響力大不如前 全球「去美元」帶來的影響逐漸顯現，反映美元兌6種主要貨幣的美匯指數上周跌穿100大關後，正當市場普遍預期美元進入長期下跌周期之際，向來受美元匯率影響的石油價格，如今亦已經開始脫鈎，預示「石油美元」正走向終結！摩根大通的研究指出，近年美元走勢對於石油價格的影響力已經大減，甚至到了「可以忽略不計」的地步。考慮到美元下跌無法像以往那樣提振油價，加上中國經濟復甦勢頭未如理想，作為主要產油國的沙特阿拉伯亦只好自救，試圖透過延長自願減產措施支撐油價。

摩根大通新興市場經濟主管Jahangir Aziz指出，根據該行的石油定價研究模型，國際油價主要受到3大變量因素影響，一是反映供應層面的經合組織（OECD）成員國石油庫存；二是反映需求層面的新興市場工業產出；最後則是美元匯價。他指出，這3大因素大約反映了90%的石油價格變動，而就美元匯價而言，自2005至2019年的數據顯示，平均而言當美元升值大約1%，油價就會下跌2.5%。

專家指美元步長期下跌周期 不過，這個定價模型如今可能需要更多修改，皆因美元與石油價格過去的「負相關」走勢已經幾乎消失。據Aziz的研究，自2014年「大宗商品超級周期」結束後至2022年為止，美元與石油的負相關度已跌至0.2個百分點（假設美元升值一個百分點），幾乎可以忽略不計。當然，這段期間還有新冠疫情、俄烏戰爭的爆發等的因素，但可以確的是美元對油價影響已大不如前。

他認為，這個現象可以歸因於「去美元化」的趨勢，並且提到雖然多數石油交易依然用美元「報價」，但愈來愈多國家之間採用本幣「結算」，這亦會減低美元匯價對石油的影響。而對於新興市場而言，這亦有助於加強他們的經濟韌性，因為他們不用像以往那樣在美國利率上升時面對「美元短缺」的問題。

美匯指數周一曾重返100大關，惟之後再度走弱，低見99.75。標準銀行十國集團（G10）策略主管Steven Barrow認為，美元已經進入了「將會持續多年的下降趨勢」，部分原因在於聯儲局貨幣政策未來將重新轉為寬鬆。早在今年初，美國銀行、加拿大皇家銀行等大型機構都曾估計美元已進入長期熊市。

荷蘭國際集團（ING）外匯策略師Francesco Pesole表示，雖然他看淡美元走勢，並預期年底前美匯會進一步下跌，但考慮到美國經濟基本面向好，資金重新流入風險資產，或會推動美國長期債息上升，使貨幣「更具吸引力」；又指投資者未必有足夠理由在聯儲局本月加息前押注美元下跌，因此近期美匯指數短線可能反彈。

油價軟 沙特延長減產至明年 正如摩通的分析，近期美匯的弱勢對油價幫助有限，紐約期油周一曾挫逾2%，每桶低見73.84美元；布蘭特期油同樣曾挫逾2%。市場似乎更擔心中國經濟表現不及預期，會對全球石油需求構成衝擊。作為石油輸出國組織及盟國（OPEC+）領頭羊的沙特阿拉伯亦宣布，將其自願每日「額外減產100萬桶石油」的措施，延長至明年底。現貨金價昨變化不大，續於每安士1,950至1,960美元之間徘徊。

美匯指數反覆向下