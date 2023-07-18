騰訊大股東料年底持倉降至24%

Prosus最後一次減持騰訊而需要申報（跌穿一個整數百分比），已經是今年4月25日的事，持股減少至約24.88億股（或25.99%）。Prosus持股每降一個百分點，就要減持約9,573.7萬股；假設Prosus當天以來未沽一股，以騰訊上周五收報352.6元計算，減持至25%就意味有337.5億元的股份被拋售；減至24%，就有約675.1億元。

要留意的是，Prosus再對上兩次申報減持騰訊是去年9月及12月的事，似乎相隔3至4個月持股就降一個百分點。

另一方面，國家發改委主任鄭柵潔昨日與飛鶴乳業等民營企業召開座談會，聽取民企經營發展的真實情況、困難問題和政策建議，鄭指「堅持常態化召開民營企業家座談會」，「共同認真聽取民營企業真實聲音」；全國政協昨亦召開2023年上半年宏觀經濟形勢分析座談會。

人幣貶值 A股受壓 經濟增長動力不足，人民幣兌每美元反彈動力也不繼。在岸價昨跌穿7.17，收報7.1702；離岸價一度插超過300點子，失守7.18。A股向下，滬綜指昨收報3,209點，挫0.87%；深成指及創業板指數分別跌0.63%及0.75%。不過，中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，人民幣匯率可能已探明階段性底部，「最根本的還是把自己的事情做好」，經濟強則貨幣強。

此外，為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行昨日在公開市場進行1,030億元（人民幣‧下同）一年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率維持2.65厘，又進行330億元7天期逆回購操作，中標利率維持在1.9厘不變。計及MLF及逆回購後，公開市場單日全口徑淨投放340億元。