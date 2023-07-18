恒大兩年蝕5819億 資不抵債

上述驚天虧損源於2021年轉蝕4,760.35億元，主因發展中物業及持作出售之已完工物業要減值3,736.81億元，換言之去年虧損已經顯著縮窄77.75%至1,059.14億元，原因是收入僅減少7.97%至2,300.67億元，以及樓盤減值損失縮至16.85億元。

恒大總負債2021年急飆至2.58萬億元，主因合約負債大漲逾4倍，撇除後約1.6萬億元；去年底，撇除合約負債的總負債逾1.71萬億元，其中借款部分略為升至6,123.9億元，應付貿易帳款及其他應付款項升至一萬億元。集團將於下周一在高等法院舉行聆訊，涉及尋求頒令召開3項境外債權人的協議安排會議。

萬達商管傳未夠錢還債 另一方面，就人行上周鼓勵銀行給發展商貸款展期，國際信貸評級機構標普認為，以官方沒有強制，受惠的只有仍未財困的發展商，或一些較優質項目，其他仍會面對融資困難，因他們槓桿高企，可抵押的資產亦不多。

事實上，內房企業債務炸彈仍不時響警。市傳萬達商業管理仍在籌錢償還一筆周四到期、本金4億美元的債券，目前還差最少兩億美元，據報債券並無寬限期，萬達方面正準備替代方案。