內地6月零售增3.1％ 受累汽車轉跌

內地上半年的3大經濟引擎中，最驚喜是規模以上工業增加值按年增3.8%，單計6月更按年增4.4%，較5月的3.5%增長加速；惟反映疫情後需求的社會消費品零售總額卻每況愈下，6月按年僅升3.1%，為年內單月升幅最弱，連汽車類零售亦轉跌1.1%，零售被外界視為拖累第二季經濟的關鍵因素。

上半年累計，社會消費品零售總額約22.75萬億元（人民幣•下同），按年增8.2%，比首季加快2.4個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉強調，內需潛力持續釋放，尤其是消費對經濟增長的推動力增強，上半年最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到77.2%，明顯高於去年，亦促進上半年居民人均消費支出實際增長7.6%，名義增長8.4%。

服務消費增長較快，上半年餐飲收入大升21.4%。按消費類型分，商品零售額也增6.8%，其中，金銀珠寶類、體育娛樂用品類等分別漲17.5%、10.5%。不過，汽車等大宗商品消費後勁不繼，由5月大升24.2%，轉為6月的下滑。

卡地亞母企生意升 大華銀行指，整體零售額雖連續6個月按月增長，但速度有所放緩。單計6月，按月升0.23%，不及4月的0.27%及5月的0.39%。儘管如此，當局表明各部門積極實施促消費政策，將可增強消費信心，以綠色消費、智能產品消費為代表的新消費增長點逐步形成，亦將助力消費發展向好。下階段隨着內需潛力釋放，市場信心增強，服務業料向好發展。

工業生產逐步恢復 受惠促進產業轉型升級等措施見效，內地工業生產逐步恢復。上半年裝備製造業增加值按年增6.5%，高於規模以上工業增速2.7個百分點，對整體規模以上工業增長的貢獻率達到53.9%。同時，半導體器件專用設備製造業、電子元器件及機電組建設備製造分別增30.9%和46.5%。