中國房地產投資上半年跌幅擴至7.9％

推動內地經濟增長3大引擎之一的固定資產投資，上半年維持在低增長的水平。國家統計局指，上半年民間固定資產投資約12.85萬億元（人民幣•下同），按年下降0.2%；按月而言，6月份固定資產投資僅增長0.39%。更令人憂慮的是，全國房地產開發投資上半年按年跌7.9%，較首5個月下跌7.2%的跌幅有所擴大，反映內房危機仍嚴重困擾全國固定資產投資表現。

商品房銷售只升1% 國統局公布，上半年固定資產投資總額為24.31萬億元，按年增長3.8%，略優於市場預期的增3.5%；而市場最關注的商品房銷售額上半年錄得6.3萬億元，按年僅增長1.1%，其中住宅銷售額升3.7%。

全國房地產開發投資上半年約5.85萬億元，按年跌7.9%；其中住宅投資約4.44萬億元，下跌7.3%。期內，房屋新開工面積約4.98億方米，下跌24.3%，住宅新開工面積約3.63億方米，下降24.9%；房屋竣工面積約3.39億方米，增長19%，住宅竣工面積約2.46億方米，增長18.5%。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，儘管受到多重因素影響，今年以來投資增長有所放緩，但投資結構持續優化，對未來發展支撐穩步提升。他指，今年以來，受到房地產市場調整的影響，固定資產投資增速有所放緩，積極擴大有效投資，優化投資結構，支持企業增加創新投入，固定資產投資繼續保持增長。

對於房地產市場走向，付凌暉指，隨着經濟恢復向好，房地產市場逐步走穩，從中長期看，房地產從前期高速發展轉向平穩發展，認為隨着房地產市場調整到位，房地產投資會逐步回到合理水平。

續堅持「房住不炒」 付凌暉強調，今年政府各部門堅持「房住不炒」、因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，積極做好保交樓、保民生、保穩定工作，令第一季前期積壓的買樓需求集中釋放，帶動房地產市場改善，第二季房地產市場逐步回歸常態化運行，上半年房地產市場總體呈現企穩趨勢。

他又指，下階段要堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，實施好房地產市場平穩健康發展長效機制，繼續支持剛性和改善性的住房需求，規範發展住房租賃市場，促進房地產市場平穩運行，保障民生需要。