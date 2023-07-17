商品分析：白銀銅油價格脫穎而出

外媒商品總回報指數上周上漲2.7%，關鍵推動因素無疑是美國6月消費物價指數和生產物價指數增幅雙雙回軟，而增幅放緩速度超出預期。這些數據提高了市場對美國加息周期可能接近尾聲的樂觀情緒，將美元和國債息率大幅推低。就個別商品而言，正如之前指出，白銀、銅和原油在整固累積上行動能後，脫穎而出。

在6月份通脹和生產物價指數報告較弱的影響下，貴屬金價，尤其是白銀價格迅速反彈，白銀上周收盤價位於近期高點附近的24.95美元，一旦能突破並企穩於每安士25.25美元的水平，便有望挑戰30美元。

金價1980美元關鍵 近期發展進一步加強了對貴金屬的看好觀點，但仍對當前的調整結束保持謹慎態度。尤其是考慮到聯儲局在7月26日舉行的會議上可能堅持其鷹派的利率觀點，這增加了風險。從短期來看，黃金價格的回升依賴美元弱勢，直到至少突破每安士1,980美元的阻力區域，才能確認黃金強勢回歸。

銅價則上漲3.8%，創下3月以來的最佳表現，並重回200天移動平均線之上，可能在接下來的幾個月內迎來技術性突破。紐約、倫敦和上海3大商品期貨交易所監控的銅庫存連續10周下降，最新為226,000噸，接近去年12月創下201,000噸的多年低點。

原油焦點轉向供應 原油價格連續第三周上漲，利比亞和尼日利亞計劃外的突然中斷供應，加深了沙特阿拉伯和俄羅斯減產對市場供應的影響。需求方面，國際能源署（IEA）和石油輸出國組織（OPEC）在過去一周公布的月度石油市場報告都指出，下半年全球需求將保持強勁增長。雖然IEA修正了其預測，而OPEC提高了預期，但他們都同意今年的需求將增長超過每日200萬桶，對應上述的供應削減，市場似乎正朝着更加支持價格的階段發展。

日前布蘭特期油價格一度站上每桶80美元，紐約期油價格也超過75美元，這是自5月初以來的首次。對沖基金近期被迫減持原本用作對沖經濟放緩的油價沽空盤。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）