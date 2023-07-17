股市估市：二線科企有追落後價值

港股上周走勢明顯改善，宏觀氣氛轉趨利好。人民幣自匯價低位顯著反彈，離岸人民幣兌每美元更連升6天，創出2021年9月以來最長連升紀錄。美國通脹有放緩迹象，令市場憧憬加息已近尾聲，美元踏入7月份明顯轉勢，美匯指數失守100關，跌至3月份低位，此因素除利好人民幣，亦利好港股後市。

走勢上，恒生指數已接連收復10天、20天及50天移動平均線，下一目標應為4月以來未嘗升穿之100天線，即19,670點水平，下方支持則處10天線，即18,950點位置。

個股方面，科技股料有追落後動力。國務院總理表明支持平台經濟，令上周板塊氣氛大為改善，惟大型科技股不少已升至阻力頂位，風險愈來愈高，策略上轉為留意走勢較落後、而基本因素良好及具走勢突破迹象的二、三線科技股份。

集團主要業務為管理文學版權，可望受惠於人工智能生成內容（AIGC）。此外，集團上半年已上線兩部電視劇，下半年仍有4部待播劇集和兩部電影，同時亦有兩款授權遊戲上線。上年度集團的在線業務佔總營業額57.2%，相信可續帶動整體營業額復甦。

走勢上，閱文6月份曾上試40元水平，惟整體科技股氣氛轉差，股價拾級而下，上周股價轉強突破6月中以來的下降軌，後市有條件續看高一線，可先以40元為短線阻力位，如氣氛持續樂觀，有力進一步上望45元，支持位為30元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，無持有相關股份權益）