宏觀剖析：長揸現金回報欠吸引

儲蓄利率在過去12個月增長3倍，英國存戶的年息率亦高逾5厘。那麼投資者是否應該降低風險，將資金存放在較穩定的儲蓄戶口呢？

與過去20年相比，現時存戶能獲得更高的息率回報，一些較受歡迎的儲蓄戶口息率甚至超過5厘。存款戶口息率回報急增，近期的回報率高於2022年的一倍有多。因此，英國民眾將資金存入個人儲蓄戶口的比率創下5年新高。

幣值貶削抗通脹能力 現金固然能夠提供其票面價值，現時持有100英鎊，在未來幾年仍會是100英鎊，關鍵是不能確保現金能否保值。在低通脹環境下，貨幣在某程度上確實能保持其價值，但在高通脹環境下，價值則會迅速下跌。時間是關鍵，短期而言，現金確實能抵禦通脹；但長線而言，即使處於低通脹環境，持有現金亦會有所損失。

結果相當明顯，在較短期間如3個月或以內，現金和股票跑贏通脹的可能性相距不大。但長線來看，兩者差距最終只會愈漸擴大。大部分時間，現金儲蓄能跑贏通脹比率為60：40。若持倉20年，股票投資回報跑贏通脹機率達100%。換言之，在過去96年的每一個20年期間內，股票都能提供高於通脹的回報率。即使股市在短期內存有風險，但股票投資都能在長遠上擊退通脹。

投資市場正在擺脫超低利率時代，意味着現金對投資者的吸引力一直偏低，儘管近期通脹率已經走低。在過去5年、10年和20年，現金儲蓄都難以追趕通脹上升的步伐，因此存戶情況更不樂觀。在過去長時間，通脹率及利率都經歷高點和低點，但現金僅能維持其價值。

股票資產宜長線投資 持有現金的原因有很多，每個存戶的存款時間亦有所不同，「應否投資於現金」並不是一個能簡單回答的問題。就長線而言，儘管投資市場必然會有波動，但數據顯示，投資於股票市場比其他方法更能跑贏通脹，因此選擇投資於股市而非現金的投資者，需要做好應對波動市況的準備。

總括而言，持有現金或投資於股市都具有不同風險，持有現金並不一定有助避免風險。即使目前投資者能獲取較佳的存款利率，但存款亦可能失去其實質價值。數據顯示，過去20年長線持有現金會帶來實際損失，但投資於股市亦具有風險，尤其是短線投資。

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