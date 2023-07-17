●內媒引述基金公司消息表示，行業內至少有10家以上基金公司給滬深交易所開發房託基金（REITs）指數基金的申請函。從產品形式上看，未來或是以交易所買賣基金（ETF）的模式推出，未來公募REITs指數基金或有望與中證指數公司合作推出。