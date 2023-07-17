簡訊一覽
●諾輝健康(06606)公布，董事會決定動用股份回購授權，使用最多5億元的資金，回購最多約4,575.91萬股公司股份，即股東會當時已發行股份總數的10%。公司稱，現金流穩健，此次回購資金來自公司自有資金，而非主板上市所籌得款項，也不會使用今年1月公司配售籌集所得款項。
●建設銀行(00939)公布，程遠國因年齡原因已向董事會提出辭呈，請求辭去該行首席風險官職務。
●中梁控股(02772)公布，與債權人小組成員已簽署境外債務重組支持協議，債權人小組及已加入重組支持協議的現有票據的若干持有人共佔現有票據未償還本金總額的38.5%。
●微創腦科學(02172)發盈喜，預料截至今年6月的6個月淨溢利約4,500萬至6,000萬元，按年由虧轉盈，主要原因是集團市場份額領先產品不斷提升滲透率；新獲批產品加速開拓市場等所致。
●內媒引述基金公司消息表示，行業內至少有10家以上基金公司給滬深交易所開發房託基金（REITs）指數基金的申請函。從產品形式上看，未來或是以交易所買賣基金（ETF）的模式推出，未來公募REITs指數基金或有望與中證指數公司合作推出。
●德國聯邦中型企業協會公布，26%中型企業正考慮放棄自身業務，22%考慮將業務轉移至海外。有逾四分之一受訪企業認為高稅收是一大障礙；25%受訪者指技術工人短缺嚴重限制業務發展。
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