國開行傳拆地方債彈

城投違約風險飆 中央或斥2.5萬億施援 近期針對中國地方政府融資平台（LGFV，又稱城投公司）危機的分析可謂四方八面湧至，甚至鬧得滿城風雨，惹來內地權威部門正視問題。市傳國家開發銀行將出手解救地方債危機，更有大行預計下半年地方政府將獲最多達2.5萬億元（人民幣‧下同）資金支持，務必要妥善化解這個超級債彈的威脅！

晨星公司分析師譚嘉萍在報告指，恒生中國內地銀行指數近期從5月高位累挫11%，背後原因很可能是市場擔心城投公司債務重組影響內銀的淨息差，但該機構認為，內地國有銀行對城投公司的風險敞口較低。相較於同行，他們的貸款質量又較高，且一向擁有更大的議價能力去挑選資質好的借貸對象，加上寬鬆貨幣和財政政策，以至政府對出現問題的地區銀行提供強勁支持，中國的銀行系統性風險可控。

地方政府利息支出破萬億 野村亦留意到坊間放大LGFV債務問題惡化的焦點，但該行認為，北京可能會通過提高政策性銀行貸款額度、增加地方財政補貼額度、發行專項債券及利用人民銀行的各種貸款便利等多種方式，加大對地方政府的轉移支付力度，並加快基礎設施投資。

在內地低通脹和低息率的情況下，野村又指，北京獲得資金的形式和渠道並不重要，同時今年再下達新一輪專項債額度的實際規模，無論是5,000億元還是一萬億元，也可能沒有多大影響。該行預期，下半年中央將為地方政府提供兩萬億至2.5萬億元資金，但由於土地銷售下滑導致地方政府的資金缺口太大，不足以填補缺口從而阻止經濟持續放緩，僅足夠讓地方政府維持正常運作。

國務院召開經濟形勢座談會，長期關注地方債的中誠信國際研究院執行院長袁海霞亦有份參與。她指出，地方政府支付債息規模從疫情前6,000多億元急漲到目前的1.12萬億元，佔廣義財政收入比重由疫前3.62%升到目前的6%。若再計及隱性債務及LGFV債務，地方政府的付息壓力接近20%；在疫情衝擊期間，保民生、保工資等壓力不小，容易出現專項債資金被挪用等情形。

境內發債期限縮至2.5年 在債息壓力加劇之際，房地產行業二次探底亦帶來資產負債表收縮風險等多重挑戰。

袁海霞續指，債務嚴監管勢將持續，中長期須加快中央地方財權方面的體制改革；短期出於債務安全考慮，是否可穩妥推進以時間換空間、以息率來緩釋風險，甚或研究新一輪以中央加槓桿為主體的大規模債務置換等方案，亦在業界熱議中。

從多角度來看，專家建言均與官方手段不謀而合。外媒統計，今年上半年城投公司在境內發債的平均期限縮短到2.5年，創有紀錄新低，而城投債平均票面利率亦推高至4.39厘，較去年全年躍升0.45厘。發債期限縮短疊加融資成本回升，從「量價」兩面來看，固然可見籌資壓力有增無減，尤其是在財政實力較弱的區域更為明顯，如雲南、天津和山東地區，同時反映「以債冚債」的再融資趨勢已如期而至。

湖南、廣西、福建、遼寧等地近期都曾發文要求嚴控地方債務風險，具體措施包括約束融資平台、進行績效評估考核，開展專項審計等。江蘇省政府近日發布有關加強政務誠信建設的實施意見，提出要完善地方政府債務領域的信用評級制度，並建立考核問責機制，把地方政府債務作為政績考核的一項重要指標，強化監管亦幾乎勢在必行。

青島傳設LGFV紓困公司 另有外媒稱，山東青島市成立了一家專為LGFV紓困的公司，該企名為東鼎產業集團，註冊資本達100億元，由國家開發銀行提供資金支持，任務是為青島的城投平台提供流動性支持。消息又指，青島亦有加強債務監控，要求各區縣級在公開債務前的3個月須上報到市級政府，落實還款資金來源，並在債務到期前的一個月內每周上報資金情況，層層提防地方流動資金周轉不靈而陷入違約之心態表露無遺。

值得留意是，有傳人行最新要求銀行收緊自貿區債券投資，變相限制城投公司融資。面對城投公司違約風險不斷上升，近日有傳社保基金減持債券，包括風險較高的城投債及房企債，並着手排查高危類別，不排除會加劇相關債券的沽壓，如何拆解這個超級債彈，頓成當局下半年經濟工作的一大任務。

城投公司境內發債期限縮短