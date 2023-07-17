Tesla毛利率看跌 新車交付恐遜預期

7家主導美股行情的科技企業將陸續於未來數周公布上季財報，電動車龍頭特斯拉（Tesla）在周三美股盤後公布季績，事前卻在社交網絡平台Twitter上趁機「擾亂市場視線」，稱旗下發表近4年的首款電動小型貨車Cybertruck終於德州超級工廠生產，實際仍較原先進度延遲兩年。

Twitter廣告收入料削半 市場預期，特斯拉上季收入雖高達245.4億美元，按年及按季均增逾四成，但經調整盈利或僅增9%至28.7億美元，因預期毛利率按年跌6.3個百分點至18.7%，按季亦料回落。

有外媒分析更預測，今明兩年的Cybertruck交付量將少於10萬輛，即遠低於特斯拉目標約25萬至50萬輛的年交付量。

特斯拉創始人馬斯克已連日預告多個壞消息，繼日前坦承去年剛收購的Twitter仍面臨沉重債務負擔，廣告收入已「腰斬」，大跌近50%，須以先讓現金流轉正為目標之後，昨日更預警Twitter快將分享個人資訊頁面瀏覽量方面的廣告收入，這導致支出翻倍的噩耗。

Intel高通舵手傳訪華盛頓 中美兩大經濟體科技戰亦傳來新消息，市傳英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）等半導體行業巨頭的行政總裁計劃本周訪問美國華盛頓，以探討對中國政策，包括討論市場狀況、出口管制及業務受影響等事項。目前尚未清楚這些行業翹楚與那些官員會晤。消息又指，其他半導體企業的行政總裁下周也可能抵達華盛頓。

美國官員擬加強出口規定之說隨即不脛而走，惟據報是次召開會議的目標是在進一步收緊有關向中國出售晶片的規定上，確保美國官員了解潛在行業影響。因英偉達（Nvidia）等晶片公司擔心，隨着中美緊張局勢升級，令此行業在中國市場已擁有的大量銷售將遭受永久損失。

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