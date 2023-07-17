會計界應用金融科技仍處初階

本港近年積極拓展金融科技（FinTech），虛擬銀行WeLab董事局主席陳家強接受傳媒訪問時表示，目前市場發展主要集中在電子支付、基本的銀行服務等方面，而應用在會計業界仍處於早期階段，但相信金融科技能有助會計業界理解不同客戶的行業，當整個金融市場生態正在改變時，會計師作為企業顧問，將有更多發展空間。

他續指，會計業界除了審計工作外，在金融市場也充當顧問角色，為不同行業的客戶提供諮詢服務。早在5至6年前，市場已研究將公司的數據儲存於區塊鏈上，以便利審計工作，惟從理論到實踐仍有一段距離。

生活習慣有別 普及遜內地 不過，陳家強認為，本港金融科技發展現況已與其他前沿發展地區「大致相似」，無論在電子支付、網上開戶、基本銀行服務，香港已能做到。雖然部分數碼應用程度確實不及內地，惟與金融科技發展無關，主要是兩地的經濟活動、消費模式及生活習慣有別。舉例指，內地盛行的電商、外賣服務等，因當地背後有強勁的物流作配合，整個產業鏈具完善配套。

據他早前到法國的經歷，的士司機普遍不肯接受信用卡付款，仍要求以現金支付車費。反觀香港，普遍消費已接受八達通、信用卡等支付方式，可見科技發展程度並非主因，而是視乎各地人的生活習慣。

至於金融科技人才方面，陳氏指，香港人才缺市是各行各業均須面對的問題，非金融科技業獨有，「當然希望多點人才來香港」。從宏觀角度，同意香港需要「搶人才」，但也要長遠計劃。從公司發展而言，「要搵人才仍會搵到」，包括利用內地自有團隊。

他又指，虛擬銀行的運作系統與傳統銀行睇齊，「與銀行一樣好（As good as a bank）」，包括「認識你的客戶」（KYC）流程。同時，他坦言任何科技誕生也會出現新的詐騙手法，但強調是「全世界問題」，現有網絡安全技術、身份認證技術等不同工具，料可有效處理應對。