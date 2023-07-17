QFII入市20年 外資重倉718家Ａ股涉萬億

本月是中國的合格境外機構投資者（QFII）機制在A股市場正式開通20周年。隨着人民幣資產吸引力增加，料有更多外資經QFII入場，加快A股國際化與機構化進程。瑞銀全球金融市場部中國主管房東明亦表示，海外投資者的參與有助金融市場的穩定，並促進境內市場與國際接軌。

2003年7月，QFII制度正式開通，包括瑞銀在內的海外機構獲得首批資格。瑞銀作為第一家QFII機構在當時宣布買入4隻重磅A股股票，自此外資機構的持倉路線圖經上市公司財報披露終於浮上水面。

發展至今，估計截至今年首季為止，QFII重倉持股718家A股，持倉規模約一萬億元人民幣，既為A股擴容提供可觀的新資金來源，也標誌着中國資本市場進一步對外開放的里程碑。

房東明亦指，制度設立後的最初10年，是海外投資者對A股市場的探索期和學習期。外資對中國市場的關注度和額度的使用呈現波段式起伏，以2011年底人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的推出為契機，中國資本市場迎來了開放的「黃金十年」。

趨重視用衍生品對沖風險 他續稱，2016年之後是QFII制度的高速發展期，2019年取消QFII投資額度限制的重大決策，更掃除此前存在的額度和准入方面的障礙，以及之後QFII投資者可參與金融衍生品交易品種有所增加等等。

內媒引述滙豐銀行（中國）證券服務部總監鐘詠苓指出，一系列對外開放措施助推QFII成為A股穩定的增量資金之一。該行觀察到QFII的投資策略和需求，逐漸從基本的證券買賣轉向更多元的產品配置和投資操作，更重視運用衍生品來對沖風險。

她解釋，投資額度限制的取消，以及期貨期權、私募投資基金、外匯衍生品、融資融券等投資品種的進一步對外開放，對於QFII在A股市場實現高度靈活的投資配置和策略運用具有很大幫助，也對吸引境外投資者進入A股市場，起到正面作用。

冀更多投資品種對外開放 中國證監會數據顯示，截至今年6月底，已累計有772家QFII機構獲批，包括今年才現身的全球對沖基金Citadel LLC旗下公司城堡投資亞洲，獲外界形容史上最賺錢對沖基金亦湧入內地市場，成為今年40家獲得QFII資格的機構其中一員。

展望未來，鐘詠苓相信，可進一步探索擴大投資品種對外開放、優化業務模式及相關流程。例如，在統籌全局前提下，開放債券期貨、適當放寬對於託管行結算模式的限制等，這些舉措有助於促進QFII增加對中國資本市場的投資，提升境外資本參與中國市場的熱情和積極性，加快人民幣國際化。