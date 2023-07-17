港股回吐壓力增 憂下試18910

港股上周雖連升5日，累升1,048點，但本周隨時風雲變色。分析俱認為，港股上周升得太急太多，「七翻身」基本已實現，獲利回吐壓力驟增。惟因技術形態好，大跌市短期內機會較低，恒生指數本周或在18,910至19,700點之間徘徊。

平台股宜先沽售獲利 香港股票分析師協會副主席郭思治表示，上周五港股成交額按日縮近兩成至不足千億元，顯然升市動力已跟不上。暫時好消息是恒指已升破10天及250天移動平均線等多個阻力位，「睇圖靚但唔代表會再升」，本周略為整固亦屬合理，只要不跌穿10天（現處18,949點）和20天（現處19,106點）平均線的話，便不用太憂慮；上望19,700點則是較強阻力位。

本輪升市由美元下跌、人民幣轉強帶動之說，最為普遍，因人民幣升值吸引資金流入中國相關資產。智易東方證券行政總裁藺常念指，美匯指數失守100大關，已呈現超賣，容易觸底反彈。且人民幣基本因素仍存憂慮，包括歐美經濟差對內地工業產品需求下跌、內地年輕人失業問題嚴重，加上內地樓市不振，都難支撐人民幣持續走強。