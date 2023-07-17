產業署待租放盤高位少65%

政府產業署旗下豪宅劈租吸客奏效，該署待租的單位量降至2022年4月初後最少，較去年底高峰期更大跌約65%。當中何文田仁禮花園三房單位最新放租租金，較兩年前低約9,800元。

仁禮花園減租16% 該署現時待租項目只有4個，涉及出租單位量僅約16伙，比去年12月中高峰期多達12個項目，以及共46伙待租，減少約30伙。

其中，仁禮花園A座6樓A室，實用面積約2,264方呎，連一個車位月租金5.13萬元，呎租約22.7元，租期兩年，免租期一個月。上址曾於2021年以每月6.11萬元放租，最新租金低約16%。

另外，渣甸山畢拉山道111號16樓G室三房戶，實用面積約2,287方呎，連一個車位，以每月6.23萬元放租，呎租約27.2元，同面積的7樓G室，去年8月放租租金6.6萬元，而上述剛招租單位樓層較高，惟租金低約3,700元或約5.6%。

現時待租單位以西半山翠錦園佔8伙最多，該盤於今年5月底有約7個單位減租，其中，該盤3樓C室四房戶，實用面積約2,536方呎，月租叫價6.83萬元，較去年12月叫租7.05萬元，低2,200元或約3.1%。

事實上，今年5月中，中半山麥當勞大廈待租逾一年的3個單位全數劈租，減租金額由4,300至4,400元，減幅最高約6.4%，該批單位料已全數租出。