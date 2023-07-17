銅鑼灣銀主盤338萬開拍

市區湧現多個「3字頭」住宅拍賣盤，全數設有電梯，其中核心購物區的銅鑼灣驚現同類單位。區內東南大廈一個銀主盤，開價338萬元，呎價略高於一萬元。

環亞物業拍賣下周將推拍上述物業，該項目鄰近銅鑼灣廣場一期，坐落於軒尼詩道及波斯富街交界，最高20樓，設有電梯，其中，一個中層F室銀主盤，實用面積約327方呎，開拍呎價約10,336元。

同場亦拍賣深水埗永基大樓中層F室業主盤，實用面積約409方呎，連租約推拍價318萬元，呎價約7,775元。

忠誠拍賣本周三將推出約19項物業，包括油麻地順安大廈高層B室銀主單位，實用面積約321方呎，減價10萬元，現以300萬元翻拍，呎價約9,346元。

場內也拍賣土瓜灣寶怡大廈低層A室銀主盤，實用面積約377方呎，開價330萬元，呎價約8,753元。單位原業主於2016年以約413萬元買入，現拍賣價低約83萬元或約20%。

重慶大廈每呎$6107推 另外，尖沙咀重慶大廈D座高層5室法院令物業，開價320萬元拍賣，以實用面積約524方呎計，呎價約6,107元。原業主於2015年以約445萬元買入單位，拍賣價低約125萬元或約28%。該廈一個中層E4室，實用面積約684方呎，今年曾以約480萬元轉售，呎價約7,018元。