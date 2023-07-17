新盤兩日144刁增7倍 滙都I累沽66個單位

樓市觀望氣氛濃厚，惟一手市場多盤齊推令交投量按周顯著回升。剛過去周末市場共錄約144宗一手成交，較上一周同期17宗多逾7倍。當中兩個對撼的全新盤包括元朗洪水橋滙都I及香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，至昨晚兩日合共售出114伙，佔期內整體交投近八成。

同系啟德HENLEY PARK過去兩日沽出兩伙，共涉及1,558.08萬元。包括最新以786.15萬元售出1A座12樓F室，實用面積384方呎一房，呎價約20,473元。該公司的紅磡必嘉坊‧迎匯兩日內亦賣出兩伙，成交金額合計1,029.96萬元。