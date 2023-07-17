新盤兩日144刁增7倍 滙都I累沽66個單位
樓市觀望氣氛濃厚，惟一手市場多盤齊推令交投量按周顯著回升。剛過去周末市場共錄約144宗一手成交，較上一周同期17宗多逾7倍。當中兩個對撼的全新盤包括元朗洪水橋滙都I及香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，至昨晚兩日合共售出114伙，佔期內整體交投近八成。
主打上車盤的泛海集團(00129)滙都I，首輪銷售即日售出63伙，連同昨沽3伙計，合共售出66伙。據項目成交紀錄冊，沽出單位成交價介乎453.99萬至755.93萬元，呎價約13,101至16,691元，總成交金額約3.8億元。而推售的5伙連平台或連天台特色戶均已獲承接，另沽出22伙一房戶、36伙兩房戶及3伙三房戶。
海盈山售48伙涉9.7億
HOLBORN單日套1.2億
個別市區餘貨盤交投加快，恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，昨日沽出17伙，單日套現逾1.2億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，售出的單位包括14伙一房戶及3伙兩房戶，成交價593.52萬至1,439.93萬元，呎價約23,184元起，買家中有近六成來自港島區。
同系啟德HENLEY PARK過去兩日沽出兩伙，共涉及1,558.08萬元。包括最新以786.15萬元售出1A座12樓F室，實用面積384方呎一房，呎價約20,473元。該公司的紅磡必嘉坊‧迎匯兩日內亦賣出兩伙，成交金額合計1,029.96萬元。
此外，積極減價出貨的九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，月內交投持續，連同過去兩日的3宗成交計，7月至今已賣出33伙。
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