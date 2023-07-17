10大屋苑連續11個周末個位數成交

二手交投持續低迷，中原表示，10大屋苑周末期間僅錄約4宗買賣，按周減少一宗，跌幅約20%，已連續11個周末錄個位數成交，當中6個屋苑交投捧蛋。

美孚低市價半成易手 新界3個屋苑包括天水圍嘉湖山莊及沙田第一城等上車盤全數零成交，其餘港島及九龍各錄兩宗，該行趙鴻運指，鰂魚涌太古城金山閣高層F室，實用面積約685方呎，三房間隔，屬遺產物業，上月中以1,200萬元放售，減至1,100萬元沽，呎價約16,058元。

該行盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島19座高層F室，實用面積約618方呎，套三房設計，亦售906萬元，呎價約14,660元。

荔枝角美孚新邨錄低價成交。香港置業表示，該盤5期蘭秀道9號中層C室，實用面積約713方呎，三房間隔，今年4月以920萬元放售，累減100萬元，以820萬元售出，呎價約11,501元，低市價約5%。

愉景新城三房平過兩房 二手業主擴大劈價幅度，荃灣愉景新城三房單位跌穿兩房單位價。美聯鍾家豪指，屋苑7座極低層E室，實用面積約610方呎，去年10月開價780萬元，今年1月曾封盤，6月重新開價760萬元，議價後售713.8萬元，呎價約11,702元。上月高層兩房戶成交價仍達760萬元。

長線投資者沽貨套現。該行鄧浩賢表示，沙田希爾頓中心A座中層3室，租客遷出後，開價700萬元放售，僅一星期減至678萬元，原業主已物色其他物業，再劈價至601.8萬元售出，呎價約14,094元。