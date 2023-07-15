中美幣戰起硝煙 全球資本大變天

本周，數據顯示美國通脹壓力緩減，聯儲局加息壓力下降，令美元匯率承壓，並牽一髮動全身，一眾非美貨幣匯價即大反撲，本周人民幣反彈逾1%。不過，以美國目前的狀況，並不容許美元過度轉弱，否則影響美國發債能力，也不利鞏固美元金融霸權，變相為全球去美元化給力。至於中國，非但面對美國持續收緊貨幣政策的衝擊，於亞太區更面對來自美國盟友日本及印度的激烈競爭，人民幣匯率即使能維持雙向波動，短期區間向下移的壓力未消。

美元是美國的重要金融武器，隨着聯儲局調整貨幣政策，影響全球市場流動性，激進加息的收緊貨幣政策手段，引導資金回流美國，去年美元一匯獨強的一幕，仍叫人歷歷在目，也使一眾非美經濟體尤其是新興市場傷上加傷。雖然近期美國通脹有受控迹象，從而引發不少看法指最快年底聯儲局會降息。但別忘記，美國政府債台高築，6月的預算赤字按年翻倍，長期入不敷支，要靠持續發新債冚舊債度日。若美元跌勢加大，影響美元資產吸引力，非但拜登政府的強化美國製造戰略受挑戰，美國政府的發債能力亦備受考驗。

在這種情況下，美國非但要全力阻止中國崛起，包括針對中國發動貿易戰及科技戰，還要「借力打力」，推動亞太地區資本洗牌，削弱中國在地區的影響力。中國仍處於疫後復甦的波動期，出口、消費、製造、固定投資皆受壓，資金流出，人民幣承壓，除美元影響外，還有中國經濟自身弱勢的因素所使然。

此時，亞太區競爭格局起了明顯變化。首先是作為美國在亞太區的戰略夥伴、過去逾30年受通縮影響經濟走進迷失歲月的日本，今年來股市表現亮麗，通脹亦正向政策目標邁進，日圓作為美元以外的避險功能再受注視。其次，印度股市已躍升為全球第四大資本市場，美資大舉到印度設廠，圖力捧印度以取代中國的「世界工廠」地位，實現美國印太戰略。

另一方面，美國繼續推動與中國脫鈎，今年上半年，中國可能失去美國的貨物進口國冠席，被墨西哥與加拿大超越，可說是2018年美國對中國開打貿易戰，以及美國與墨西哥及加拿大於2020年簽訂《北美自由貿易協定》2.0後的結果。隨着美國加大對中國科技的圍堵，並推動亞洲「去中國化」，可以預見中國經濟困境並不好應付。

美國的戰略一切圍繞鞏固美元金融霸權行事。中國要突圍，就得從革新貨幣制度着手，增加與貿易夥伴以本幣進行支付結算，減少對美元的需求，另聯同金磚國研究成立新儲蓄貨幣，利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等平台加強區域經貿合作，並積極管理人民幣的國際流動性安排，推動新興市場加強自主發展規劃，減少對美元的依賴。

可見這場牽動全球資本激烈波動的貨幣戰尚在進行中，結合數碼貨幣全速推進，世界貨幣體系將迎來巨大變化，投資者得以多元為本的策略，主動管理貨幣風險，謹慎迎接全球貨幣新秩序到臨。