美孚九華徑地准建5973伙

是次獲批範圍涵蓋上述燒烤場及毗鄰土地，地盤約52萬方呎，包括約23.9萬方呎政府地，現劃為綜合發展區。項目獲准以5倍地積比率興建14幢樓高31至35層住宅，另設兩層地庫，並設有會所及社會福利設施，總樓面近260萬方呎。

值得留意是，該集團大致已整合的業權屬地盤中央部分，即第1A及1B期發展，涉及7幢住宅樓宇合共2,947伙，預計2028年落成。至於餘下兩期共提供的3,026伙，主要為政府土地或由第三方業權人持有。

此外，西貢沙下惠民路一幅鄉村式發展臨海土地，佔地約13.7萬方呎，要求改劃為住宅（乙類）6用途。項目擬議地積比率1.5倍，計劃興建3幢樓高3至10層的分層住宅，以及14座3層高洋房，總樓面約20.4萬方呎，提供168伙，申請人持有地盤超過98%的私人地段。

次季補價挫98% 逾3載低 另方面，上季大型補地價個案欠奉，拖累政府補地價收入回落。地政總署公布，今年第二季土地交易地價收入總額逾1.73億元，較今年首季逾142.5億元，勁挫約98.8%，為2020年首季後逾3年最低。