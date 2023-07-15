二手樓價創10周最弱 嵐山納米戶5年蝕19%

7月上半月交投表現較弱藍籌屋苑

樓市未有好轉迹象，代理行一份反映二手樓價走勢的數據顯示，該指數連跌兩周累挫約1.26%，跌至10個星期的低位。住宅價格下挫以致蝕讓成交湧現，大埔嵐山一個納米單位，原業主持貨約5年慘蝕約19.7%。

上述中原城市領先指數最新報165.18點，按周再跌約0.3%，貼近今年4月底的165.08點低位，該行料指數於第三季下試163點水平。

香島兩房戶輸263萬 至於大型屋苑、中小型及大型單位3項主要樓價指數亦同步下挫，按周跌幅由0.19至0.3%不等。4個主要地區以市區表現較遜色，港島及九龍區指數分別按周挫約1.67%及0.23%。

樓價近年累跌不少，特別是需求減少的納米單位。消息稱，上述嵐山8座中層A室開放式單位，實用面積約181方呎，以300萬元售出，呎價約16,575元。單位2018年以約373.8萬元買入，現時單位貶值約73.8萬元。

市區亦出現同類狀況，美聯佘錦驊透露，筲箕灣香島1座低層D室兩房戶，以約835萬元獲承接，呎價約16,277元。原業主於2017年4月購入上址，現帳蝕約263.6萬元，貶值約24%。

業主蝕讓出貨比例有上升趨勢，美聯指，據已知上手購入價的二手私宅登記，6月帳面蝕讓比率約16.3%，按月增約2.7個百分點，為5個月最高。其中，持貨5年或以下帳蝕比率約57.8%。

10大屋苑半月僅41刁 樓價下跌，二手交投稍為回暖，中原稱，10大屋苑7月上半月暫錄約41宗成交，較上月同期增約13.9%，惟仍屬低水平。期內有3個屋苑交投下跌，包括將軍澳新都城、荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城，跌幅約40至50%。而交投最弱為東涌映灣園，暫只錄一宗買賣。