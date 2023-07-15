新盤熱銷 提速部署
海盈山超購逾16倍HENLEY PARK加推84伙
新盤繼續主導市場，周末兩大全新項目正面交鋒。香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山昨日截止認購登記，累收逾1,800張入票，超額逾16倍。該盤與元朗洪水橋滙都I同在今日上午起展開首輪銷售。啟德HENLEY PARK攻勢未停，最新加推84伙。而最新加入戰場的油塘親海駅II，樓書於昨日亦曝光。
其他新盤趁勢加推，恒基地產(00012)旗下HENLEY PARK昨日上載價單4號，涉及84伙一房單位，折實平均呎價約20,460元，較上一張價單低約7.6%，屬已公布的4張價單中最低。發展商安排於下周二發售當中38伙。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，即將發售的單位有29伙折實價低於800萬元。資料顯示，價單4號的單位全部屬第1B座，實用面積384至395方呎，折實價754.83萬元起，折實呎價19,483元起。
親海駅II上樓書 最細210呎
長實集團(01113)發展的親海駅II推盤步伐提速，昨日已上載樓書至項目網站。該集團營業部首席經理郭子威表示，項目預計下周開放示範單位。
樓書所見，今期項目由3幢住宅大樓組成，包括第2A座、2B座及第3座，共提供658伙，戶型涵蓋開放式戶至三房，實用面積210至723方呎，一房及兩房佔約70%。樓盤最細單位包括第2A座K室及第2B座的K室，均屬實用面積210方呎開放式戶。該期數於地庫提供92個住客車位。
同系的馬頭角君柏，昨重新售出早前遭取消交易的5座18樓A室四房戶，實用面積1,624方呎，最新成交價3,510萬元，呎價約21,613元，較單位曾於2017年9月的沽出價3,957.7萬元低11%。
東環重售6伙套現4842萬
新鴻基地產(00016)旗下樓齡約7年的東涌東環，重新售出6伙曾遭終止交易單位，成交價介乎692.87萬至919.04萬元，總額4,842.28萬元。同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期以1,960萬元招標售出頂層連天台特色戶，呎價約18,956元。大埔白石角University Hill第2B期亦招標賣出優景閣第1座16樓B2室連平台戶，成交價792.8萬元，呎價19,820元。
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新賣出第3A座27樓B室，為實用面積489方呎兩房戶，成交價1,393萬元，呎價約28,487元。
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