新盤熱銷 提速部署

海盈山超購逾16倍HENLEY PARK加推84伙 新盤繼續主導市場，周末兩大全新項目正面交鋒。香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山昨日截止認購登記，累收逾1,800張入票，超額逾16倍。該盤與元朗洪水橋滙都I同在今日上午起展開首輪銷售。啟德HENLEY PARK攻勢未停，最新加推84伙。而最新加入戰場的油塘親海駅II，樓書於昨日亦曝光。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，即將發售的單位有29伙折實價低於800萬元。資料顯示，價單4號的單位全部屬第1B座，實用面積384至395方呎，折實價754.83萬元起，折實呎價19,483元起。

樓書所見，今期項目由3幢住宅大樓組成，包括第2A座、2B座及第3座，共提供658伙，戶型涵蓋開放式戶至三房，實用面積210至723方呎，一房及兩房佔約70%。樓盤最細單位包括第2A座K室及第2B座的K室，均屬實用面積210方呎開放式戶。該期數於地庫提供92個住客車位。

同系的馬頭角君柏，昨重新售出早前遭取消交易的5座18樓A室四房戶，實用面積1,624方呎，最新成交價3,510萬元，呎價約21,613元，較單位曾於2017年9月的沽出價3,957.7萬元低11%。

林達民稱，HENLEY PARK兩輪銷售沽254伙，套逾23.8億元。 郭子威（左）稱，親海駅II的首張價單預計提供不少於132伙。 親海駅II