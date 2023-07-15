愛立信上季轉蝕4億

不少國家以國安為由排除中國的電訊設備，歐洲兩大設備商愛立信和諾基亞的經營卻未有因此而報捷。愛立信上季「增收減利」，蝕6億瑞典克朗（約4.58億港元），按年盈轉虧，其中北美基站設備業務的內生收入（撇除併購重組影響）更按年銳減50%。

愛立信上季收入644億瑞典克朗，調整匯率等後實際上按年倒退9%，其中設備業務收入按年倒退8%至424億瑞典克朗，毛利率再滑落至38.4%，靠雲端軟件及服務收入按年增長8%至151億瑞典克朗撐住，可是其虧損率擴大，即使公司維持今年收支平衡的指引。

就設備業務而言，北美收入嚴重倒退主要是電訊商削減資本開支和消化庫存；東北亞市場列帳收入亦按年跌逾三成，原因是幾個5G投資領先的國家（顯然指中國）放慢投資，所幸現為第二大市場的印度增長動力不減，5G份額有所擴大。

諾基亞下調業績指引 股價挫 其實愛立信的業績已勝市場預期，芬蘭的諾基亞季績未出先下調今年指引，收入方面降到232億至246億歐元，以固定匯率計最差跌4%，最好僅升2%；經營溢利率方面，上限由14%降至13%，下限維持11.5%。諾基亞股價昨曾暴瀉9.97%。

諾基亞稱，下調業績指引主要是網絡基建及流動網絡（亦即基站設備）累事，指宏觀經濟環境欠佳，雙雙高企的通脹和息口抑壓客戶預算，一些項目拖至明年，尤其北美市場，客戶亦要消化之前供應鏈大亂所積攢的庫存。