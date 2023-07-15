俄下月削石油每日出口50萬桶

俄羅斯早前宣布，將在下月每日減少供應50萬桶原油。外媒最新引述能源公司Rystad Energy稱，俄方8月經海運的石油出口量，日均將降至介乎310萬至320萬桶，而4、5月數量則為370萬桶，即亦與其承諾日均減產50萬桶的目標脗合。

不過，石油輸出國組織（OPEC）日前公布的7月石油需求報告顯示，儘管石油輸出國組織及盟國（OPEC+）承諾減產，但在伊朗和伊拉克恢復石油出口的帶動下，6月OPEC石油產量每日增加9.1萬桶，至每日2,819萬桶，略高於5月。

OPEC調高需求增長預測 此外，報告調高今年石油需求增長預測，至每日244萬桶，較之前預測多出9萬桶，並估計今年全球石油需求量將達到日均1.02億桶；明年日均需求量則為1.04億桶，主要看好中國和印度的石油需求前景。但OPEC同時警告，美國頁岩油產量仍存在不確定性，特別是今年可能出現計劃外維修，並料明年美國的液體石油產量將每日增加70萬桶，主要來自二疊紀盆地、非常規天然氣液（NGL）和墨西哥灣。

報告又預期，明年全球經濟將增長2.5%，而中國、印度等主要石油消費國，以及亞洲其他發展中經濟體將保持健康增長，上述國家對明年全球經濟增長的貢獻率將達一半左右。

油價軟 金價結束5連升 國際油價昨微跌，紐約期油及布蘭特期油均回調0.05%，每桶分別報76.86美元及81.36美元。市場正注視產油國利比亞關閉油田，以及能源巨頭殼牌因洩漏而暫停裝載尼日利亞福爾卡多斯（Forcados）原油的影響。

至於現貨金則先升後回，跌0.16%，每安士報1,957美元，結束5日升勢。澳新銀行認為，金價需要突破1,970美元的阻力位才被視為重拾升浪，而一旦突破上述水平，將向今年的高位邁進；反之若跌破1,900美元，則可能引發新一輪拋售，不排除價格回落至1,800美元。