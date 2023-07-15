訴訟獲勝 瑞波幣曾爆升65%

幣圈好消息近期接二連三出現。美國地方法院最新裁定，加密貨幣瑞波幣（Ripple）發行商Ripple Labs在公開交易所出售瑞波幣並無違反聯邦證券法，銷售過程中不構成投資合約，是加密貨幣界在同類訴訟中首度獲勝。消息刺激一眾加密幣狂歡爆升，主角瑞波幣昨曾升65.45%，每枚報0.78美元；比特幣及以太幣亦重返去年5月高位，分別曾升2%及6%，報31,176美元及1,995美元。追蹤機構CoinGecko數據顯示，加密幣總市值已突破1.3萬億美元，其中比特幣市佔率約46%。

判詞指，瑞波幣在公開加密貨幣交易所銷售，並不構成法例定義上的證券發行，原因是購買一方無合理預期購買瑞波幣會有盈利，相關銷售只是「盲目的買賣交易」，因買家不會知道支付的金錢究竟流向瑞波幣，還是其他出售瑞波幣的交易者。

料不利SEC提告幣安Coinbase 就在裁決公布後，美國最大加密貨幣交易所Coinbase隨即表示，會再允許瑞波幣在該平台交易。分析亦認為，今次案例不利美國證交會（SEC）對幣安和Coinbase提出訴訟。

歐洲方面，資產管理公司Jacobi Asset Management最新亦宣布，獲得歐洲當局批准，將在7月底推出該地區首隻比特幣現貨ETF，投資者可直接購買並持有比特幣的基金單位，而相關ETF的數碼資產將接受獨立審計，並由富達數字資產（Fidelity Digital Assets）保管。

比特幣有望飆至36000美元 此外，加密貨幣對沖基金經理Thomas Kralow最新表示，自美國提高債務上限以來，看到聯邦債務在短短5星期內激增了一萬億美元。他又認為，隨着更多資金注入系統，法定貨幣的購買力可能會遭削弱，促使投資者將資金轉泊比特幣等加密幣資產，對沖通脹，因而推算今次比特幣升浪或見36,000美元，支持位則在29,830美元。