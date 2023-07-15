星GDP按季增0.3%避過衰退 仍遭降今年預測

新加坡經濟避過了衰退，惟外部壓力下，經濟前景暫難言看好。當地貿易與工業部（MTI）公布國內生產總值（GDP）初值顯示，今年第二季星洲GDP按季增長0.3%，不但好過預期的收縮0.2%，也扭轉了第一季度經季節調整後收縮0.4%的趨勢，勉強避免連續兩個季度收縮的技術性衰退。

按年比較GDP亦見增長0.7%，較首季的按年增幅多0.3個百分點。MTI指出，上季GDP表現主要受到工業生產拖累，工業產出按年挫7.5%，是第一季跌5.3%後再度轉壞，且除了運輸工程類別之外，所有工業類別的表現都下跌，主要受環球經濟趨弱及電子產品周期下跌所影響。

反觀當地建築行業上季對GDP貢獻雖然較第一季少0.3個百分點，但也錄6.6%的按年升幅。同期服務業包括批發和零售貿易、運輸及倉儲行業對GDP貢獻增長2.6%。

一直看好新加坡服務業的巴克萊銀行經濟學家Brian Tan稱，整體來說，星洲目前經濟增速低於去年的3.6%。在看到上半年GDP按年僅增0.6%之後，該行削今年經濟增長預測0.5個百分點至1%。

電子業下行周期料未見底 大華銀行發表報告，亦維持較為保守的今年GDP增長0.7%預測，接近官方增長預測範圍0.5至2.5%範圍的下限水平，主要是反映電子行業下行周期仍未到底部，該行對外部宏觀經濟，以及製造業展望更加謹慎。

該行坦言，就上半年技術性衰退而言，新加坡仍未脫離危險期，因為本次MTI數字僅為初步測算，仍有待終值的修正，特別是一旦6月份製造業的收縮結果比MTI的原來預測要嚴重得多。

新加坡華僑銀行首席經濟學家兼財務研究與策略主管Selena Ling同意全球電子行業，尤其是半導體行業的預期復甦時間似乎已延遲到今年第四季，甚至要到2024年初才見回復，故新加坡製造業低迷或至少會持續到截至今年9月底止的第三季。

此外，她指出，就6月前瞻性經濟指標所見，中國內地增長勢頭明顯進一步放緩。在此背景下，如加上全球需求疲軟，她預計今年星洲的非石油本土出口會收縮8至10%，貨品貿易總額料降6至8%。