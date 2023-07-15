日圓回勇 周漲逾3%

市場估幣策收斂 每百Yen曾高見5.69港元 上月美國通脹降溫超乎市場預期，燃起聯儲局加息周期快到尾聲的希望，拖累美匯指數急跌，周五續於100以下徘徊，市場改為揣測日本央行7月會進一步收斂其激進的寬鬆貨幣政策，日圓兌每美元昨日高見137.25，升0.58%，即使之後回吐使其未能創下2018年後最長升浪，以此計算全周漲幅達3.75%；每百日圓曾高見5.6948港元，之後回吐至5.63水平。

日本央行前理事早川英男相信，日央行28日公布議息結果時，很大機會把本財政年度（2024年3月底止年度）撇除新鮮食品的核心消費物價指數（CPI）漲幅預測調至2%區間中段，如此就不太可能維持現行的孳息率曲線控制（YCC）政策，上限或許會由0.5厘升至一厘。

核心通脹預測或升破2% 事實上，市傳日央行月底把核心CPI通脹預測調高至2%以上的機會很大，因為企業轉嫁成本的勢頭勁過預期，只是今年基數提高，下一財年之CPI預測也容易被向下修訂。

早川認為，日央行應該要多半年時間靜觀來年工資上升的動力如何，但直言「日央行就像當年的聯儲局——說甚麼通脹只是暫時，之後隨着情況惡化被迫轉軚」，以日本通脹有望實現央行的目標，預計YCC和負利率明年就會被廢。

預期幣策改變正是本周圓匯大翻身的原因之一，這亦驅使資金把拆息交易獲利套現——沽掉高息貨幣，換回之前投資高息貨幣資產所借入的超低息日圓。MUFG銀行全球市場研究東京主管井野鐵兵表示，日本國債和日圓近期走勢似乎反映投資者預期日央行幣策本月稍後會有所改變。

日股偏軟 迅銷績後捱沽 圓匯上升會增加外資投資日本股市的成本，日股昨日借勢偏軟，日經平均指數跌28點或0.09%，收報32,391點，全周微升不足3點。UNIQLO母企迅銷績後捱沽，跌2.09%，拖低指數75點，半導體設備孖寶愛德萬測試（Advantest）及東京電子分別漲5.74%及1.76%，支撐指數115點。

不過，日股價值應建基於日本貨的全球競爭力，而非圓匯貶值帶來的海外業務匯兌收益，傳統優勢產業——汽車正苦於激烈競爭。

萬事得在華銷情勢受壓 日本車企萬事得（Mazda）與重慶長安汽車的合資公司今年上半年汽車銷量按年倒退49.42%，萬事得社長毛籠勝弘直言，公司在華銷情乃至盈利都勢將受壓，「中國（電動車）進步之快令人吃驚」，揚言之後會不斷在中國推出電動車。萬事得昨低收1.24%，固態電池技術有突破的豐田汽車則微升0.29%，今年迄今升22.33%，跑輸日經指數1.8個百分點。

不管如何，隨着美匯轉弱，港人現在暢錢外遊亦會變貴，除日圓升值外，每萬韓圜昨曾高見62港元，以此計算本周累升3.38%。

港人熱門旅遊地點匯價表現