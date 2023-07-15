京甲廈空置率近13載高

防疫限制放寬後，內地第二季商業市場低迷，租賃程度反映景氣遠未復原。高力國際發表報告指，上季北京甲級寫字樓淨吸納量再現負數，錄得負5.3萬方米，延續首季弱勢。第一太平戴維斯更指，北京甲級寫字樓市場空置率攀升至18.3%，逼近13年高位。

上季租金低過11年前 除了租賃成交較低外，北京甲級寫字樓租金也下滑。第一太平戴維斯的數據顯示，第二季北京甲級寫字樓平均每月租金為每方米312.5元（人民幣‧下同），甚至低過2012年同季的313.6元水平，時光恍如倒退逾10年前，甲廈光環盡失。

由於互聯網企業裁員潮不斷，近年企業退租、搬遷已是北京寫字樓普遍現象，如字節跳動、微軟（Microsoft）、愛奇藝均曾出現不同程度退租，中關村寫字樓市場更為重災區。高力國際報告顯示，第二季中關村市場租金跌幅最大，達到7.6%；而北京整體寫字樓淨有效租金下降，主要是業主開始為企業提供更多免租期。

綜合甲乙級寫字樓和產業園市場來看，上半年合計淨吸納量達負25萬方米，單計中關村就佔負14.2萬方米，符合目前宏觀經濟需求不足的形勢。高力預料，下半年北京甲級寫字樓市場無法扭轉空置率上漲的趨勢，尤其是北部市場現存項目仍受科企持續進行辦公空間整合影響，一旦存量項目無法快速填補空置面積，年底甲級市場空置率有機會突破20%，租金亦將處下降通道。