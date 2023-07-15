IMF：全球經濟增速趨放緩

國際貨幣基金組織（IMF）最新發表的報告指出，今年首季經濟略微強於該組織於4月的預測水平，惟自此之後所公布的數據喜憂參半。外媒引述該組織為下周在印度舉行的二十國集團（G20）財金領導人會議準備的簡報中亦提到，G20經濟體製造業顯露疲態，全球貿易依然疲弱，幸服務業需求仍強勁，尤其旅遊業正在復甦。

全球經濟繼去年增長3.4%後，IMF暫未有暗示其4月給出今年全球國內生產總值（GDP）增長2.8%的預測會否將有改變，但表示風險大體傾向於下行，相關風險包括俄烏戰爭可能加劇、仍然高企的通脹，以及可能擾亂市場的更多金融領域壓力。

預告修訂華GDP預測 IMF認為，通脹似乎已在去年觸頂，核心通脹雖也有所緩解，但大多數G20國家仍高於目標水平。供應鏈干擾減少和商品需求下降，意味着可能來自商品的去通脹壓力，惟在產出和勞動力市場具有韌性的情況下，通脹下降速度有可能快於預期，需求降溫將導致職位空缺減少而非失業率上升。此外，G20國家還需要收緊財政政策，以確保債務的可持續性，創造財政空間，並通過減少總需求來幫助支持去通脹。

中國方面，該組織指隨着內地經濟重啟後，今年首季表現強勁，但由於私人投資疲軟、出口放緩和內需減少，中國經濟正在放緩，這與4月時的預測一致。IMF將在7月25日發布最新的「世界經濟展望」報告中，修訂對中國經濟增長的預測，但沒有表明是否下調，僅補充在需求疲軟和經濟放緩下，觀察到中國通脹受壓。據4月的預測，該組織料中國今年實際GDP增速為5.2%，高於去年的3%。