民營房企累計260億債券獲增信支持

中資房地產企業高額負債多時，去年11月獲中國銀行間市場交易商協會透過擴大民企債券融資支持工具（「第二支箭」）救援。中國人民銀行昨披露「第二支箭」累計為民營房企約260億元（人民幣‧下同）債券發行提供增信支持，人行官員更揚言，過去在樓市長期過熱階段陸續推行的政策存在邊際優化空間，市場憧憬內地將進一步「減辣」。

交易商協會與12民企開會 俗稱「金融16條」的金融支持樓市平穩發展工作當中，兩項有適用期限的政策上周已獲延長至明年底。人行貨幣政策司司長鄒瀾指，部分房企長期積累的風險仍需一段時間才能逐步消化，下一步人行將配合相關部門和地方政府做好保交樓、保穩定工作，滿足行業合理融資需求，續為行業風險出清創造有利金融環境。

他續指，考慮到內房供求關係已發生深刻變化，金融部門將積極配合有關部門加強政策研究，因城施策提高政策精準度，更好支持住房需求。從上半年房企負債來源結構看，近七成是個人樓花預收帳款及上下游企業墊款，金融負債佔比約31%，其中銀行貸款佔比不到一半。

惠譽憂萬達流動性再轉差 不過，房企債務仍存不確定性。評級機構惠譽指，由於萬達商管姐妹公司萬達地產陷入財務糾紛，導致流動性收緊，母企萬達集團融資途徑、流動性及合併信用狀況可能惡化，故將萬達商管及萬達香港的長期外幣發行人違約評級（IDR）分別降至「B」及「B-」，同時維持對其所有評級的負面評級觀察狀態。