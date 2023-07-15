內地傳廣邀中外基金開會鼓勵投資

地緣政治局勢緊張、內地嚴監管，加上多項指標顯示經濟放緩，都令外資對投資中國興趣減退。不過，外媒引述消息指，內地的金融監管機構已邀請多名全球最大的機構投資者，在下周五於北京參加一場罕有的研討會，其目的在於鼓勵外資繼續投資內地。

據報，會議由內地的基金監管者中國證券投資基金協會籌劃，受邀公司的投資主要以美元計價，包括境外和本土的大型基金經理、私募股權基金（PE）的普通合夥人（GP），以及這些基金的投資者或有限合夥人（LP），例如一些主權財富基金和養老基金預計亦會參加。

本次研討會被稱為罕有，是因當局冀了解這些投資者在華面對的挑戰，要展示出對幫助外資回復信心的熱誠。當局將鼓勵參加者建議解決問題的方案、分享對經濟的展望。據稱，中國證監會副主席方星海將會在會上發表講話。

事實上，今年以來外資撤離例子不斷，加拿大第三大退休基金安大略省教師退休金計劃（OTPP）4月時據報關閉其駐香港的中國股票投資團隊後，上月有指市值近3,000億美元的加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）亦已停止在內地的私募交易，同時決定關閉其上海辦事處。

外資連續半年掟中國債 另外，一些「去中國化」的投資產品漸受歡迎。外媒本月初表示，繼高盛資產管理等去年推出的12隻「中國除外」投資產品後，今年上半年再多5隻，已屆2021年全年水平，發行人包括基金公司「一哥」貝萊德。

國際金融協會（IIF）的最新月報則顯示，外資6月動用19億美元資金吸納中國股票；另中國債市6月流失16億美元資金，是連續6個月減持。