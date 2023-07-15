人幣6連揚 一個月最強

人行：匯率保持雙向波動 有力應對各種衝擊 美匯指數續見一年低位，人民幣匯價持續轉強，其中離岸人民幣（CNH）兌每美元一度升至7.1227，創2021年9月以來最長的「6連升」紀錄，而在岸價（CNY）亦曾升穿7.13水平，兩者雙雙衝上近一個月高位。國家外匯交易中心公布的人民幣兌每美元中間價則報7.1318，較上一個交易日升209點子，締6連升。中國人民銀行昨指出，現時經濟面臨的一些挑戰乃疫後經濟復甦過程中的正常現象，強調目前無出現通縮，下半年也不會有通縮風險，人民幣匯率不會出現單邊市，會繼續保持雙向波動、動態均衡。

本周逆回購操作規模310億 截至昨日下午4時30分，在岸人民幣兌每美元官方價收報7.1325，較上一個交易日收盤價7.1602元，再升277點子。人行昨公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，昨開展200億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.9厘，與此前持平，因昨日有20億元逆回購到期，故實現小幅淨投放180億元。人行在本周共開展310億元7天期逆回購操作，因全周共有130億元7天期逆回購到期，當周實現淨投放180億元。

對於近期人民幣匯率出現波動，人行副行長劉國強昨表示，目前人民幣匯率沒有偏離基本面，人行已綜合採取措施管理預期，外匯市場運行平穩，金融機構、企業、居民的結售匯行為理性有序，市場預期基本穩定，又指目前匯市沒有「大媽」和「大鱷」。

他指出，在市場化的匯率形成機制下，人民幣匯率不會出現「單邊市」，仍然會保持雙向波動和動態均衡，同時強調有信心、有條件、有能力應對各種衝擊，維護外匯市場平穩運行。至於具體的政策工具如何運用，人行強調會根據情況的需要而合理使用。

近月內地物價徘徊低位，劉國強預計，全年居民消費價格指數（CPI）總體走勢呈「U」形，年內物價水平先降後升，年底有望貼近1%。他指，金融數據回升比較明顯，宏觀經濟運行亦整體呈現回升向好態勢，穩健的貨幣政策將繼續應對超預期挑戰和變化，且有充足的政策空間。

另邊廂，內地多間銀行近期再次下調存款利率，人行貨幣政策司司長鄒瀾在新聞發布會上表示，近月人民幣存款增加較快，市場利率續降，而存款定期化、長期化推高銀行負債成本，淨息差已收窄至1.7厘附近。

降存息助穩銀行負債成本 在這種背景下，國有商業銀行和股份制商業銀行根據市場供求變化和利率走勢，綜合考慮自身經營情況，再次主動下調部分期限存款利率，反映存款利率市場化調整機制在持續發揮作用，亦表明存款利率市場化程度在進一步提高。他又指，此次銀行主動下調存款利率後，存款利率繼續有所降低，有利於穩定銀行負債成本，為降低企業貸款利率創造有利條件，並增強銀行支持實體經濟的能力和可持續性。

人行昨亦公布，6月底外匯佔款餘額為21.7734萬億元，按月減少88.51億元，是外匯佔款連續第二個月出現按月下降。

離岸人民幣近日反彈