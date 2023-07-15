美大行季績佳 摩通多賺67%

多家美國大型銀行公布季度業績，表現全勝市場預期。摩根大通上季收入按年增長34.48%至413.07億美元，純利更大增67.32%至144.72億美元。行政總裁戴蒙直言，幾乎所有業務都持續增長；美國經濟繼續保持韌性，消費和就業勢頭雖然略有轉弱，但依然強勁。

收購FRB利大於弊 市場關注此前摩通為防止銀行業危機蔓延，出手收購第一共和銀行（FRB）對公司的影響。如今看來，這宗交易利大於弊。業績公告顯示，收購FRB上季為摩通帶來0.91美元的額外每股盈利進帳，遠超為交易作出撥備而產生的0.3美元每股虧損。另外，FRB貢獻了摩通上季13個百分點的收入按年增幅，以及27個百分點的純利增長。6月底普通股權一級資本（CET1）比率仍維持在13.8%，與今年首季相同。

受惠於加息周期，摩通上季淨利息收入按年升43.96%至217.79億美元；惟信貸損失撥備（PCL）亦達到28.99億美元，較一年前多了1.63倍。值得留意的是，利率高企未有影響客戶貸款意欲，6月底貸款總額達1.3萬億美元，按年增長17.74%，當中信用卡貸款也增長15.62%。

花旗投行收入挫23% 至於花旗集團上季收入按年跌1.02%至194.36億美元；純利下跌35.89%至29.15億美元，雖然業績明顯倒退，惟仍好過市場預期。該集團解釋，盈利下跌主要是由於開支及信貸成本上升，以及收入下滑。行政總裁范潔恩表示，市場相關收入在第二季表現走弱，原因是4月起投資者因為美國債限危機而選擇觀望。她又指，期待已久的投資銀行業務反彈尚未實現，導致本季度「令人失望」。

資料顯示，花旗上季整體投資銀行業務收入為6.12億美元，按年下跌23.97%。惟要注意的是，摩通的投行收入仍然錄得10.58%的按年增長。

另外，富國銀行上季收入按年增長20.49%至205.33億美元，純利也大增57.16%至49.38億美元。作為擁有最多商業房地產相關貸款的大型銀行，該行上季PCL大增1.95倍至17.13億美元。不過，行政總裁沙夫強調，商業銀行業務的撇帳增加只因為受「少數借款人」影響，貸款組合幾乎沒有系統性風險的迹象，惟承認辦公室物業相關的資產損失增加。