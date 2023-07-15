聯儲「鷹王」辭任 美軟着陸可期

美國通脹數據回落之際，資本市場又迎來喜訊。主張繼續加息的聯儲局「鷹王」布拉德宣告辭任，進一步強化了加息周期即將結束的預期。雖然仍有個別「鷹派」的聯儲局成員堅持要再加息兩次的觀點，但經濟學家認為，當前的數據預示美國經濟有望實現「軟着陸」。

布拉德已辭去聖路易斯聯儲銀行行長職務，為確保平穩交接，他將暫時留任至8月14日。根據該聯儲銀行的公告，布拉德將會迴避在聯邦公開市場委員會（FOMC）會中的貨幣政策職務，意味7月他可能會缺席7月的議息會議。另一「鷹派」聯儲局成員、理事沃勒則表示，在本月加息一次後，年底前仍有機會再度加息。

不過，沃勒的言論未獲信納，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員認為只加一次息的機率達82%。諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼認為，經濟數據反映「軟着陸」觸手可及。即在通脹回落下，經濟不會遭受太大衝擊。

美消費信心強 道指高開 美股周五早段向好，道指曾升197點，報34,592點；標指升17點，報4,527點；納指升93點，報14,232點。美國7月密歇根大學消費信心指數報72.6，創22個月新高。

事實上，美股近期表現強勁，已經使其估值升至相當高的水平。著名經濟學家、同樣拿過諾貝爾獎的席勒（Robert Shiller）認為，促成美股估值膨脹的因素之一，在於美國在電腦科技及人工智能（AI）方面的領先。他出席巴克萊舉辦的網上活動時提到，美股於截至6月時「經周期調整後的市盈率（CAPE）」達到30.8倍，而日本股市為22.7倍，中國股市則為11.5倍。

席勒：中國股市值得投資 CAPE是由席勒與巴克萊銀行共同研發的指標，主要將股價與過去10年平均每股盈利作比較，該數值愈低估值愈便宜，反之亦然。席勒認為，就估值而言「中國市場值得投資」。

另外，道指藍籌股聯合健康截至6月底止季度收入按年增長15.64%至929.03億美元；純利增7.96%至54.74億美元。該企略為上調了全年盈利指引，每股盈利下限從23.25美元提高至23.45美元，上限則維持23.75美元不變。公司股價早段曾升6.25%。