港股單周漲逾半成 慎防短線調整

港股本周迎來一輪反彈，全周累升1,048點或5.71%，為今年1月初以來最強勁的按周升幅，只可惜這股升勢恐無以為繼。

即使內地與外圍不乏利好消息，港股周五升幅僅63點。觀乎恒指仍未擺脫50天移動平均線（現處19,278點）跌穿250天線（現處19,372點）所形成的利淡技術指標「死亡交叉」陰霾，且距離自4月中旬開始的下降軌頂部尚有一段距離，加上港府宣布發行500億元銀色債券，將對股市造成資金分流作用，意味着後市下行壓力仍然不可輕視。

近年港股「跌跌不休」，「蟹貨」如山，年輕一代股民轉炒美股，只有年長股民仍願意坐貨。就在本周港股稍有起色之際，政府卻宣布發行最少500億元巨額高息銀債，變相鼓勵長者趁反彈賣股套現轉投債市。此舉如同拆走支撐港股的最後一幅主力牆，不止「割韭菜」，甚至要「把韭菜連根拔起」。本地資金流動性不繼，外資與北水又不踴躍流入，港股只怕難以翻身。

比亞迪料半年多賺兩倍 恒指昨日高開184點後，升幅迅速收窄，收市報19,413點。大市昨日成交913億元，主板沽空比率15.12%；「北水」透過港股通淨沽售6.74億元。本輪下跌軌道的頂部約在19,800點，且看短期內能否以大成交突破，始有望扭轉弱勢。