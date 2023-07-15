銀行減港元定存息

半年結過後，港元拆息已略為回軟，市面上的港元定期存款產品回報普遍下降，甚至新一批銀色債券的5厘保證回報周五出爐後，有銀行下調部分定存產品利率。

華僑銀行據報收起4.5厘的388天存期優惠，目前12個月定期存款年利率下調至4.15厘，6個月定存息率下調至4.1厘。至於富邦於6月初推出4.5厘3個月定存快閃優惠亦在早前撤走，目前港元新資金定期存款優惠年利率，6個月及12個月皆為4.1厘。

虛擬銀行本周繼續上調存息，包括匯立銀行把6個月定存利率增至4厘，入場門檻為10元。

滙豐普通客新資金低至3.1厘 其實大型銀行存息亦吸引，但只限特選客戶，如滙豐銀行3個月定存利率達5厘，入場門檻50萬元；至於渣打銀行的3個月定存年利率亦有逾4厘，入場費10萬元。反觀普通客戶定存利率失色得多，以入場門檻一萬元計，滙豐港元新資金定期存款優惠年利率，3個月及6個月分別為3.1厘及3.2厘；渣打新資金定期存款優惠，擺放6個月及一年期均為3.4厘。

港元拆息昨日個別發展，隔夜拆息升至4.4075厘，漲0.3802厘。一周拆息稍回落至4.5373厘，兩周拆息升至4.6904厘。與樓按相關的一個月拆息升0.0194厘，至4.9588厘；3個月拆息升至5.0088厘。長息方面，半年期拆息維持5.0493厘；一年期拆息微升至5.1925厘。