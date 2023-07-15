銀債5厘起 買25手划算

7•28開始申請 發行額500億 料30萬人入飛 專為「老友記」而設的第8批銀色債券發行細節周五出爐，債券目標發行額增至500億元，可視乎情況「加碼」至550億元，「保底息」達5厘，較上一批銀債的4厘為高。2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。有配售銀行估計，超額認購機會較大，建議視乎能力認購25至30手。

是次發行的銀債認購價為每手一萬元，年期3年，持有人將每半年獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，或者5厘的保底息，以兩者較高者為實。不過，官方數字估計今年至2027年的通脹率為2.5%。

每人最多獲配發100手 金管局副總裁陳維民表示，是次定價乃審慎考慮了當前市場實際環境及後市發展，以及債券基金的可持續性，相信銀債息率調高不會對基金造成壓力。根據過往發行情況，預計今年市場都會有不俗的反應。

至於長者會否因為新一批銀債息率較高，而贖回之前的銀債，陳說，現行機制容許投資者在債券到期前向政府賣出債券，長者可自行決定，但過往到期前贖回的比率僅3至5%。

新一批銀債認購期為7月28日早上9時至8月9日下午2時，債券預期在8月18日發行。合資格市民可透過20間配售銀行或28間指定證券經紀提出一份申請。投資者只能透過一間配售機構申請債券，無論透過一間或多間配售機構重複申請債券，所有申請將不獲接納。

值得留意的是，銀色債券沒有二手市場。另外，本次發行的最高配發金額，已設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

銀行券商紛推優惠搶客 中銀香港及滙豐銀行作為這次債券發行的聯席牽頭行，會豁免投資者認購、持有及如需提早贖回債券的所有相關費用。另渣打香港、花旗銀行、耀才證券等紛紛推出不同費用豁免優惠。

安排行之一中國銀行（香港）的個人數字金融產品部副總經理周國昌形容，這批銀債吸引力算高，尤其半年結過去之後，港息稍微回落，市面許多定期存款優惠降低，現推出銀債的時機「恰到好處」。以產品回報平穩、認知度高、低風險，加上合資格申請長者人數增加。他預計這批銀債會吸引30萬人「入飛」，若平均每人認購20手。按此計算，最終認購規模可能達到600億元，高過增發上限。

周國昌建議，資金充裕的「老友記」可認購25至30手，以在這次循環配發機制下可獲配發更多手。他同時提醒，即使有贖回機制，投資者要量力而為，但觀乎以往提早贖回率低企，反映投資者在資金安排方面考慮很周到。他又透露，該行去年銀債認購者當中有四成透過線上方式認購，相信未來這個佔比會持續提高。

第8批銀債發行資料 歷次銀色債券認購結果