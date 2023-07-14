中港經濟同病憐 股樓險境讓人愁

中港經濟的依存度處於回歸以來最高水平，遇着近季內地經濟各範疇都在開倒車，市場期待中央盡快出招穩經濟之際，港股、樓市卻頻傳利淡消息，包括以百億元計的巨額住宅交易遭買家撻訂，且再有具規模的上市公司宣布接獲私有化建議，長線小股東眼見公司被殘價收購退市，眼淚在心裏流。香港兩大資產市場繼續墮落，非但難以吸引資金、企業與人才，即使內地能穩住增長，核心產業競爭力不斷下降的香港，不一定能受惠，最終只怕難逃被邊緣化的厄運！

第二季內地經濟明顯減速，最新公布的進出口數據可見，外貿情況形勢仍然嚴峻，這關係貿易與製造業的大量中小微企業和勞動人口的生計，變相向消費與固定資產投資等內部需求再次澆上一盆冷水。雖然如今市場都在期待月底當局會推出新一輪刺激經濟措施，惟當前內地經濟形勢是錯綜複雜的內外因素所造成，中美關係持續走下坡，內地製造業將繼續承壓，而歐美經濟衰退風險未消，外部需求前景並不樂觀，這些因素都並非中國可以控制到，變相就說明，憧憬刺激能提振復甦可能只是一廂情願，事實是全球經濟景氣愈來愈糟糕，並非由中國單一個經濟體可以扭轉乾坤。

近幾年在中美關係變化下，香港經濟轉向更多依靠與內地互聯互通，金融業也由過去的國際多元發展，轉變為更多傾向配合國家戰略，如人民幣國際化、開拓東盟、中東市場等，傳統歐美資金明顯退場。誠然，香港可以選擇的餘地不多，惟在這個過渡期，香港市場必然要面對資本大洗牌。奈何遇上內地經濟自顧不暇，人民幣持續貶值，以中國資產為主的港股吸引力下降，加上內地市場持續加大開放，更多外資可以直接進入內地市場，更多內地消費者可在免稅區消費，香港的角色淡化，再觀乎內地的外貿情況，可以推斷下半年香港的出口貿易業將再度陷入低潮，通關後整體景氣復甦未如預期，事必有因。

香港各主要產業都危危乎之際，港府對於穩定樓市依然畏首畏尾，僅僅放寬部分住宅按揭，卻未有正視「撤辣」的問題，樓市再度尋底之勢已成。最新傳來有外資買家寧願撻訂20億元，亦要終止涉額207億元的港島半山豪宅項目交易，反映參與香港樓市的外資已經打定輸數，寧輸止蝕離場，可想而知對香港樓市展望看法有多淡。

樓市如是，股市更讓人發愁，皆因估值與交投長期低迷，流動性每況愈下卻束手無策。昨日再傳來有上市公司獲提私有化建議，反映港股交投不振，無法讓上市公司資產價值得到合理反映，也不利融資。選擇退市，意味掌有財力的大股東趁低收購公司資產，之後大可重新包裝擇機再尋求到其他市場上市，但長期持貨的小股東卻「無仇報」，更隨時血本無歸。這樣持續下去，港股焉能不「水盡鵝飛」？

香港經濟問題千頭萬緒，底子不斷轉弱，內外風險因素不斷累積，只怕遲早會威脅到金融系統穩定。奉勸看官做好風險管理，積穀防飢，以防黑天鵝一旦出現，灰犀牛就在後頭！