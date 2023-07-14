宏觀視野：碳中和目標惠及綠能產業

內地在積極實現可持續經濟增長，並轉型發展綠色經濟，將有機會為投資者創造全新、多元化的投資機會。內地藉由制訂政策目標並宣布未來數十年的政策架構，展現融入國際社會的決心，攜手各地對抗全球暖化的挑戰。此舉無疑是個好消息，畢竟全球有超過三分之一的二氧化碳排放量來自內地，要是缺乏內地的支持，全球要降低溫室氣體排放量可說是難上加難。

太陽能成重要替代能源 內地能否成功淘汰高污染能源產業，將取決於另類能源的供給是否充沛。換言之，未來內地將加強投資全國的電網基礎設施，打造足以應對周期性用電需求增長的電力產業。

目前，內地有超過80%的碳排量來自發電與工業生產，因此太陽能發電將成為重要的替代能源。許多省份的太陽能發電成本已經與火力發電不相上下，經濟效益足以吸引更多人轉用太陽能發電。內地不僅是全球最大的太陽能發電設備消費國，同時全球超過四分之三的太陽能設備供應鏈也掌握在內地手中。因此，內地的太陽能產業有能力支持其他地區，一同實現碳中和的目標。

打造更加環保的基礎建設，與推動潔淨交通工具有許多共同之處。內地是全球最大的電動汽車市場，且希望在2025年新車銷售中，節能車款的銷售佔比達到四分之一。此外，內地政府深知若持續以煤炭火力發電作為電動車的電力供給，只會抵銷其他減排政策的成效。事實上，若以內地現有的電力基礎設施為純電動車充電，過程中排放的二氧化碳量會比傳統的燃油車更多。

氫能汽車發展潛力優厚 未來數年，新的電動車款將接力面世，屆時全球的電動車普及率將加速攀升。隨着各大車廠面臨嚴峻的競爭壓力，利潤率不斷下滑，未來電動車的供應鏈反而會浮現更具吸引力的投資機會。

此外，氫能將逐漸成為主流的綠色能源，可望解決目前鋰電池重量過重與能源密度不足的問題，成為商用運輸工具的替代能源解決方案。目前已有許多中資企業着手進行氫能相關的實驗，大型國企也開始建置氫氣的加氣站。

內地為期數十年的碳中和計劃才剛起步，涵蓋的層面十分廣泛且規模堪稱世界之最，因此投資者不妨觀察各項政策的發展，從中發掘可受惠企業。

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