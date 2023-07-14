工商舖成交額下半年料漲58%

金管局放寬非住宅物業的按揭成數，有代理行睇好下半年工商舖物業交投量及成交總值同上升，其中交投總值料漲達58%。

利嘉閣（工商舖）地產據土地註冊處資料指出，截至6月30日止的2023年上半年，全港共錄約2,173宗工廈、商廈及舖位物業買賣登記，涉及登記金額約322.66億元，較去年下半年分別上升約21%及急跌約71%。

該公司董事黃應年預期，放寬按揭料可進一步推動工商舖市場，下半年整體工商舖買賣交投量看升約20%至約2,600宗，成交金額漲至約510億元。

他補充，商廈可追落後，下半年買賣登記量有望再升約35%至約600宗。至於舖位方面就較為保守，因為通關後不少港人到內地消費，暫時未見本地舖位市場明顯受惠，故料下半年舖位買賣登記量錄約500宗水平，按半年微跌約5%以內。

荃灣屋地僅15萬開拍 另方面，忠誠拍賣下周三將推拍一幅位於荃灣上葵涌村丈量約份第451約及地段第663號的屋地，地盤面積僅約100方呎，開拍價只是15萬元，價錢比電單車位還低，呎價約1,500元。據悉，地皮業主約於30至40年前以約8萬元買入。

此外，市場消息指，提供約160個房間的旭逸酒店‧荃灣，市傳獲大學機構以約4.3億元洽購。據了解，該物業坐落於葵涌圳邊街15至19號。