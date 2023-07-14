租務熾熱：將軍澳月內292租賃 內地學生佔四成

暑假檔期內地學生撐起租賃市場，其中，將軍澳於7月暫錄292宗租務成交，當中佔約四成為內地學生租客，包括區內海茵莊園一宗同類個案，一個開放式單位以每月1.25萬元租出。

中原柯勇表示，內地學生來港升學，急於尋找落腳點，部分更透過影片睇樓即落實承租，帶動區內租務需求增加。上述單位為該盤的1座中層A5室，實用面積約215方呎，望內園池景，新近獲內地生承租，呎租約58.1元。以業主去年買入價498萬元計，租金回報率約3厘。

事實上，將軍澳租賃市況活躍，放盤單位搶手。世紀21將軍澳魏仕良指出，同區新都城1期1座高層G室，實用面積約364方呎，兩房間隔，放租一周即以月租1.45萬元零議價成交，呎租約39.8元。

天鑽三房月租2.2萬 至於其他地區也有不少內地學生租樓個案。中原吳華彩稱，大埔天鑽17座低層E室，實用面積約629方呎，三房間隔，成交月租2.2萬元，新租客為3名內地女學生，一口氣先付一年租金，呎租約35元。

該行姚仲良表示，長沙灣映築中層E室兩房戶，實用面積約323方呎，減租1,500元，以月租1.6萬元租出，呎租約49.5元，新租客為內地來港讀書大學生。以單位去年2月購入價約777萬元計算，業主享約2.5厘租金回報。